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9сентября
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«Нужен Оскар»: хороший мальчик покорил Инстаграм

«Нужен Оскар»: хороший мальчик покорил Инстаграм
Фото: Стоп-кадр из видео

В Инстаграме набирает популярность видеоролик с собакой, которой стригут когти. Животное покорило пользователей тем, что во время стрижки ногтей драматично упало.

Время и место, в котором сделана запись, не уточняются, как и имена героев ролика, но даже из беззвучного видео становится понятно, что псу необходимо подстричь когти на лапах и он, использовал драматический трюк.

Сперва пёс саботирует просьбу хозяйки дать лапу, а когда та сама берёт её для проведения процедуры, хвостатый Ди Каприо, судя по взгляду, понимает, что неизбежное должно случиться, и не придумывает ничего лучше, как сыграть в очень уставшую собаку.

От встречи с когтерезом этот трюк, естественно, его не спас, зато актёрская игра смогла покорить не одну сотню тысяч зрителей во всём мире. Спустя три дня с момента публикации лишь на нескольких форумах ролик собрал более 7 миллионов просмотров, сообщает Life.

Пользователи восхищаются собакой: «Боже, какая игра!», «Несите Оскар, новая звезда», «О, нет! Похвалите этого актера, это лучшая роль в мире!»

Просмотров всего: 241

#животные #юмор

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