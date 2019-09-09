Амурчане жалуются на дорожные пробки из-за дезинфекционных барьеров

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступают сообщения об автомобильных пробках на основных трассах, ведущих в Благовещенск. Машины вынуждены преодолевать дезинфекционные барьеры, из-за чего снижают скорость и тем самым способствуют образованию пробок.

«Отвезти детей в город, в детский сад и школу – пытка какая-то. Положили опилки, якобы с дезсредством от африканской чумы. С половины восьмого по настоящее время машины тянутся со скоростью 5 километров в час. Ужас», – сообщения такого характера присылают в Амур.инфо амурчане.

"А собак наших не арестуют?" - спрашивает маленьких пассажир другого автомобиля, преодолевающего дезбарьер.

Как сообщало агентство, дезбарьеры установлены на период карантина по африканской чуме свиней на выездах из Благовещенска, также действует ограничение скоростного режима. Власти просили водителей заранее планировать свои поездки.

«На трассах Благовещенск – Свободный (Новотроицкое шоссе), Благовещенск – Бибиково (направление в аэропорт), а также на мосту через реку Зея (пост ГИБДД) установлены дезбарьеры, движение через которые осуществляется со значительным снижением скорости движения и досмотром транспортных средств. Мера введена в связи с действием ветеринарного карантина на территории области. Авиапассажирам, вылетающим из аэропорта Благовещенск, рекомендуем спланировать заблаговременно выезд в аэропорт», – сообщила в субботу 7 сентября пресс-служба администрации Благовещенска.

В администрации добавляют, что это вынужденная мера, и когда уберут дезбарьеры, неизвестно. Они будут действовать на весь период карантина по африканской чуме свиней.

При это амурчане усомнились, что такие меры являются действенными. Люди не уверены, что дезинфицирующего средства хватает на весь поток машин. К тому же транспорт не досматривают, а значит есть вероятность беспрепятственно провезти, например, запрещенных к перемещению живых свиней.

Главный ветеринарный врач Приамурья Сергей Самохвалов ответил корреспонденту Амур.инфо, что ветслужба действует в соответствии с законодательством по предотвращению и ликвидации африканской чумы свиней, впервые выявленной в регионе. «Отчуждение и уничтожение провели, сейчас делаем дезинфекцию подворий, где содержалось свинопоголовье. Некоторые владельцы не пускают в свои подворья! Например, в Белогорье. Встали в позу и не пускают провести мероприятия по дезинфекции. Приходится обращаться в прокуратуру, в полицию, чтобы нам силовики помогли. Мы же должны выполнить весь план мероприятий. В связи с этим происходит затягивание сроков карантирования. Чем быстрее и адекватнее будут нашим жители, тем быстрее и качественнее мы отработаем. Чем дольше они будут препятствовать, тем дольше будет стоять карантин», – сказал Сергей Самохвалов.

Он также добавил, что сотрудники ветслужбы и сами являются водителями и испытывают неудобства из-за АЧС вместе со всеми. Что касается досмотра автомобилей, то проверять каждую машину на выезде из города невозможно, сказал Сергей Самохвалов.

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«Если каждый автомобиль досматривать, то мы парализуем полностью движение. Понимаете, да? Мы это тоже понимаем. Пытаемся применить все необходимые меры», – прокомментировал главный ветеринарный врач.

По данным управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области, на сегодня в регионе уничтожено все свинопоголовье в очагах, где была выявлена африканская чума свиней и в селах, которые попали в первую угрожаемую зону. Новых случаев АЧС, по последним данным, в Приамурье не регистрировали.