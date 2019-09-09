Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:07 1

В Приамурье разыскивают мужчину, который потерялся 8 лет назад

В Приамурье разыскивают мужчину, который потерялся 8 лет назад
Фото: Амурское УМВД

Полицейские Циолковского разыскивают мужчину 1962 года рождения, который в апреле 2011 года ушел из дома и не вернулся. До настоящего времени местонахождение Зверева Сергея Васильевича неизвестно.

Приметы мужчины: на вид 55-60 лет, рост 172 сантиметра, среднего телосложения, лицо овальное, волосы светло-русые, нос прямой. На пояснице у разыскиваемого находится шрам от хирургического вмешательства, на тыльной стороне правой кисти – татуировка в виде надписи «Лена».

Амурские правоохранители пояснили, что никаких зацепок за 8 лет поисков мужчины не появилось.

О местонахождении разыскиваемого просят сообщить телефонам: дежурная часть ОМВД России по ЗАТО Циолковский – 8 (41643) 91-3-17, а также 8 (41643) 91-1-85, 8 914-618-0292.

Просмотров всего: 1103

#происшествия #Циолковский

распечатать


В России и мире

Россиянка утопила двоих детей, привязав к себе
Происшествия

Амурчанина подозревают в поджоге дома, принадлежащего полицейскому

Происшествия

В Завитинске 2 несовершеннолетних обвиняют в краже транспорта, газонокосилки и жесткого диска

Происшествия

В Приамурье зарегистрировано 1 378 случаев ОРВИ
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • nazyrvachina

    nazyrvachina
    27 секунд назад

    Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/mtelo

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь