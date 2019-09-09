В Приамурье разыскивают мужчину, который потерялся 8 лет назад

Фото: Амурское УМВД

Полицейские Циолковского разыскивают мужчину 1962 года рождения, который в апреле 2011 года ушел из дома и не вернулся. До настоящего времени местонахождение Зверева Сергея Васильевича неизвестно.

Приметы мужчины: на вид 55-60 лет, рост 172 сантиметра, среднего телосложения, лицо овальное, волосы светло-русые, нос прямой. На пояснице у разыскиваемого находится шрам от хирургического вмешательства, на тыльной стороне правой кисти – татуировка в виде надписи «Лена».

Амурские правоохранители пояснили, что никаких зацепок за 8 лет поисков мужчины не появилось.

О местонахождении разыскиваемого просят сообщить телефонам: дежурная часть ОМВД России по ЗАТО Циолковский – 8 (41643) 91-3-17, а также 8 (41643) 91-1-85, 8 914-618-0292.