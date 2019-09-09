Амурчанина подозревают в поджоге дома, принадлежащего полицейскому
В Амурской области был задержан мужчина, которого подозревают в поджоге дома, принадлежащего сотруднику полиции. Возбуждено уголовное дело, а амурчанина поместили в изолятор.
Так, ночью 7 сентября в поселке Серышево произошло возгорание дома, принадлежащего сотруднику полиции. В момент пожара внутри находился знакомый владельца дома – он успел покинуть объятое пламенем жилище.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к произошедшему может быть причастен ранее неоднократно судимый житель поселка. Мужчину 1957 года рождения задержали и доставили в отдел полиции.
Как пишет пресс-служба УМВД России по Амурской области, по предварительным данным, произошедшее связано со служебной деятельностью сотрудника полиции. Задержанный пояснил, что совершил поджог из личных неприязненных отношений к владельцу дома.
ОМВД России по Серышевскому району было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Дело передано для дальнейшего расследования в подразделение СУ СК России по Амурской области. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.
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