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9сентября
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Амурчанина подозревают в поджоге дома, принадлежащего полицейскому

Амурчанина подозревают в поджоге дома, принадлежащего полицейскому
Фото: pixabay.com

В Амурской области был задержан мужчина, которого подозревают в поджоге дома, принадлежащего сотруднику полиции. Возбуждено уголовное дело, а амурчанина поместили в изолятор.

Так, ночью 7 сентября в поселке Серышево произошло возгорание дома, принадлежащего сотруднику полиции. В момент пожара внутри находился знакомый владельца дома – он успел покинуть объятое пламенем жилище.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к произошедшему может быть причастен ранее неоднократно судимый житель поселка. Мужчину 1957 года рождения задержали и доставили в отдел полиции.

Как пишет пресс-служба УМВД России по Амурской области, по предварительным данным, произошедшее связано со служебной деятельностью сотрудника полиции. Задержанный пояснил, что совершил поджог из личных неприязненных отношений к владельцу дома.

ОМВД России по Серышевскому району было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Дело передано для дальнейшего расследования в подразделение СУ СК России по Амурской области. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

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#криминал #пожары #происшествия

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