В Приамурье депутата лишили мандата за сокрытие имущества и доходов более чем в 40 миллионов

В Константиновском районе депутата лишили полномочий из-за предоставления недостоверных сведений о доходах и имуществе. В декларации народный избранник не указал полученный в 2018 году доход в размере более 40 миллионов рублей, а также сведения о нахождении у него в собственности 25 транспортных средств и прицепов к ним, 17 жилых и нежилых зданий, земельных участков.

Депутат также «забыл» написать о наличии у своей супруги открытых счетов в банках и других кредитных организациях. Коррупционное правонарушение обнаружила прокуратура в ходе проверки.

В связи с этим надзорный орган внес председателю Константиновского районного Совета народных депутатов представление об устранении нарушений закона и решении вопроса о досрочном удалении депутата в отставку. Коллегу-нарушителя досрочно лишили мандата в связи с утратой доверия, сообщает амурская прокуратура.