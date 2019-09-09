В Свободном впервые пройдет фестиваль национальных культур

Фестиваль национальных культур «Свободный – все свои» впервые пройдет на центральной площади Свободного 14 сентября. Гости праздника смогут совершить фотоэкскурсию по Амурскому ГПЗ, услышать итальянские мелодии и магический звук хомуса, увидеть арцах, станцевать аялгур, научиться фланкировать шашкой и отведать национальные блюда.

Идея мероприятия возникла у членов общественного совета Амурского ГПЗ, который возглавляет Галина Ткаченко. Инициативу поддержали компания «Газпром переработка Благовещенск», подрядные организации, работающие на строительстве завода, а также администрация Свободного и министерство культуры Амурской области. Специально на праздник приедут гости из разных концов Приамурья.

«Состоится праздничный концерт, где будут представлены творческие номера различных национальных культур, которыми так богаты сейчас наш город и область. Мы представим творчество народов России, а кроме того прозвучат итальянские мелодии на саксофоне и песни на английском. Будут индийские, китайские, армянские танцы. Таким творческим образом мы хотим показать колорит народов, проживающих в Амурской области», – отметила начальник отдела культуры администрации Свободного Дина Кулабухова.

Союз армян в России представит мастер-классы по художественной ковке металла, обработке камня, резьбе по дереву, а также хореографические и вокальные номера в исполнении коллектива «Нур». Свободненцы и гости города смогут увидеть традиционные армянские танцы шалахо и арцах.

Азербайджанское национально-культурное общество «Араз» проведёт чайную церемонию и мастер-класс по игре в нарды. С казачьими песнями выступит народная вокальная группа «Околица» из Ромненского района.С эвенкийским танцем аялгур выступит ансамбль северного танца «Дюгэлдын». Запланированы вокальные и хореографические номера от ассоциации коренных малочисленных народов севера Амурской области. Зрители услышат соло на национальном инструменте – хомусе.

Амурское окружное казачье общество представит на фестивале выставку холодного оружия казаков, мастер-класс по фланкировке шашкой, а также передвижную выставку «История простых вещей», показывающую быт и русскую культуру. Городской краеведческий музей приготовил игровую программу «Как у наших у ворот» по мотивам народных игр и забав, а узбекский национально-культурный центр «Олтин Водий» организовал выставку предметов быта, посуды, национального костюма.

Аллея вдоль центральной площади в часы праздника станет фотогалереей. Она посвящена одному из крупнейших проектов современной России – строительству Амурского ГПЗ. Посетители смогут совершить фотоэкскурсию, причем в ретроспективе. Будут представлены порядка 70-ти уникальных снимков строительства объектов газоперерабатывающего завода, начиная с 2016 года по настоящее время: подготовка огромной площадки ГПЗ, строительство подъездных автодорог, железнодорожных объектов, причала на реке Зея, вахтовых поселков, технологических установок, а также масштабных логистических работ по доставке на завод колонн-гигантов.

Фестиваль будет красивым, познавательным и вкусным, уверяют организаторы. Девять палаток превратятся в ресторанчики, в которых можно будет попробовать более полусотни блюд кухонь мира. Для гостей и участников праздника приготовят 20 тысяч бесплатных дегустационных порций.

Над блюдами национальных кухонь будут колдовать профессиональные повара. В меню: итальянская пицца и десерты, сербская пита с различными начинками, китайские баозцы и пончики, котлеты по традиционному индийскому рецепту, турецкая тулумба, осетинские пироги, рыба – излюбленный продукт русской кухни, и многие другие национальные блюда.

Кроме того, на мероприятии развернется открытая кухня: участники фестиваля приготовят плов, суп селей, лепешки, чай с чабрецом, брусничный морс и другое. Свободненское станичное казачье общество сварит 60 литров кулеша. За процессом можно будет не просто наблюдать, но и дегустировать, причем совершенно бесплатно. Для гостей фестиваля также подготовили буклеты с рецептами национальных кухонь.

Фестиваль «Свободный – все свои» состоится 14 сентября. Местом проведения станет центральная площадь Свободного, вход будет свободным. Гостей на празднике ждут с 12 часов дня.