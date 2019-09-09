Умер Александр Белый – ведущий исследователь творчества Леонида Завальнюка

В воскресенье, 8 сентября, в Москве на 80-м году жизни умер Александр Андреевич Белый (1940 – 2019), видный российский литературовед. Яркий исследователь творчества Александра Пушкина, Иосифа Бродского, Николая Заболоцкого, поэтов русского рока (В. Цой, П. Мамонов, И. Кормильцев), в 2015 году он увлекается творчеством поэта Леонида Завальнюка.

В своих работах Александр Андреевич впервые рассматривает его в контексте развития русской и мировой поэзии, относя его творчество к «низовому барокко», называя Завальнюка основателем демократической поэзии: «Если говорить еще более серьезно, то мне кажется, что Завальнюк – родоначальник демократической поэзии. Не Некрасов… Его интересуют самые прозаические люди, и он видит в них самое настоящее человеческое содержание. То, чего не было. Поэзия была в общем явлением аристократическим. Поэзией восторгались, как чем-то красивым. А он умеет и сказать хорошо, и вместе с тем огромное человеческое уважение к низовому люду. Для него немыслимо сказать: "Толпа". Это все индивидуальные люди, которые заслуживают намного большего, чем о них обычно говорится».

Александр Андреевич Белый – автор вступительной статьи к сборнику «Три поэмы» (2018) – пишет о поэме «Осень в Благовещенске»: «Тема любви доминирует. Показательна общая возвышенная тональность завершения поэмы Завальнюком, романтическое воодушевление, полет вверх и ввысь, очень напоминающий "Оду к радости" Шиллера… Адресация «к людям» почти тождественна: у Шиллера они - братья, у Завальнюка – приятели, соседи. В таком контексте обретает свое место имя города, оно становится "говорящим" - о "благой вести"».

В 2018 году за работу над сборником «Три поэмы» Александру Белому была присуждена литературная премия имени Леонида Завальнюка.

Последние годы он работал над составлением нового уникального поэтического сборника Завальнюка. В его первую часть вошли лучшие стихи, изданные при жизни поэта, во вторую – изданные посмертно, в третью – опубликованные впервые около 200 стихотворений, извлеченные из рукописного наследия и подготовленные Белым к печати.

Сборник предваряется объемной статьей Белова, самым масштабным на сегодняшний день анализом творчества поэта:

– «Подобно Державину, Завальнюк самостоятельно обучился рисованию и известен не только как поэт, но и как художник. Его картины — абстрактные цветовые композиции (с однотипными названиями: "Знак воды", "Знак неба", "Знак земли" и т.п.). Любопытно, что "изобретателем" абстракционизма считают Кандинского, который прошел через лубок в поисках живописных возможностей преодоления материальности. Абстракционист в живописи, Завальнюк и в поэзии выразил примерно ту же идею, возвеличив «общение только токами души».

– «Со "штрихом" личности получает завершение вся картина поэзии Завальнюка. Она замышлялась нами как индивидуальный литературоведческий портрет, но оказалась своего рода лубком с изображением ствола дерева с мощными корнями. Роль хорошо различимых корней играют произведения и биографии Державина и Сковороды. Но не только. По оттенкам духовной жажды узнается Пушкин, а уподобление человека дереву ("без корней я – древесина") восходит к ранним стихам Заболоцкого».

Александр Белый планировал приехать в Благовещенск на презентацию новой книги в рамках церемонии вручения ежегодной литературной премии Леонида Завальнюка в октябре.

Сборник Леонида Завальнюка «Весь с вами, но не ваш» был сдан в печать в Санкт-Петербурге 7 сентября, а утром 8 сентября Александра Андреевича не стало.

Он будет похоронен в Москве 10 сентября на Хованском кладбище.