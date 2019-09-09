В благовещенские детсады пришла программа «Маугли» (фото)

3 000 воспитанников детских садов Благовещенска и Владивостока начали заниматься по спортивно-оздоровительной программе «Маугли», в октябре к ним присоединятся 1 500 малышей из Южно-Сахалинска. Эта программа рассчитана на детей в возрасте от 4 до 7 лет и применяется на занятиях по физической культуре в детсадах.

«Здоровье наших детей – в наших руках. Мы целенаправленно искали для внедрения не просто спортивную программу, а общеукрепляющую, оздоровительную. Пока у нас в программе три региона, в каждом по несколько детских садов, но в будущем мы хотим распространить программу на весь Дальневосточный федеральный округ», – рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Как пишет пресс-служба Минвостокразвития, Козлов посетил одно из первых занятий по программе «Маугли» в детскому саду № 68 Благовещенска. Вместе с ним присутствовали мэр города и автор самой программы Александр Петров.

«Выносливость, сила, гибкость, координация. Вот это все те качества, необходимые ребенку и которые развиваются на занятиях», – прокомментировал автор методики Александр Петров.

Спортивная аэробика, акробатика, легкая атлетика, художественная и спортивная гимнастика – «Маугли» в игровой форме сочетает упражнения, которые выполняют воспитанники групп начальной подготовки детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. Но цель программы не достижение высоких спортивных показателей, а всесторонние физическое развитие и оздоровление. «Маугли» учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, и в зависимости от того, насколько воспитанник адаптировался к программе, изменяется характер тренировок. В начале и в конце учебного года сравниваются и анализируются показатели здоровья детей.

Наглядный показ и выполнение большинства упражнений инструктором совместно с детьми – это одна из особенностей «Маугли». Поэтому отдельное внимание уделяется подготовке тренерского состава. Родителям платить за занятия не нужно.

«Родителям платить за занятия не нужно. Они для всех детей – бесплатные. Также программа не требует строительства специальных спортивных залов и приобретения специального оборудования. Зал с ковровым покрытием, гимнастическая стенка, гимнастические маты и скамейки – это то, что есть в большинстве детских садов. Поэтому программа очень доступна», – прокомментировал Александр Козлов.

Программа «Маугли» разработана тренером-преподавателем по спортивной гимнастике Александром Петровым, в соответствии с новыми научными достижениями и нормативной базой РФ.

Программа прошла всестороннюю экспертизу в Московской областной академии физкультуры и спорта, и, по оценке специалистов кафедры спортивной медицины, физическое развитие и здоровье воспитанников «Маугли» значительно выше, чем у детей, не участвующих в программе. За последние 20 лет в различных регионах России по методике «Маугли» регулярно занимались более 70 000 детей.

Фото пресс-службы Минвостокразвития