В Волково и Гродеково снимают карантин по чуме свиней

Во всех районах Приамурья, где были выявлены очаги АЧС, завершена работа по отчуждению и утилизации больного и потенциально зараженного поголовья свиней. В данный момент в населенных пунктах и на подъездах к ним проводится дезинфекция. После окончания всего комплекса работ будут сняты ограничительные меры.

По информации амурского ветуправления, отчуждение животных проходило бескровным методом, путем инъекций. Затем туши сожгли на специально отведенном земельном участке, а зольный остаток после дезинфекции утилизирован на глубину трех метров.

«В ближайшее время мы планируем снять карантин с сел Волково и Гродеково. В остальных населенных пунктах пока еще идут работы по дезинфекции. К сожалению, в ряде случаев этот процесс тормозят сами местные жители. К примеру, в Белогорье некоторые из них отказываются пускать специалистов на свои подворья для проведения дезинфекции. В результате работу завершить не удается, и с населенного пункта пока невозможно снять ограничения, от чего неудобства терпят все остальные жители», – отметил начальник управления ветеринарии Приамурья Сергей Самохвалов.