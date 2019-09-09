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В Завитинске 2 несовершеннолетних обвиняют в краже транспорта, газонокосилки и жесткого диска

В Завитинске 2 несовершеннолетних обвиняют в краже транспорта, газонокосилки и жесткого диска
Фото: pixabay.com

В Приамурье двух 17-летних подростков обвиняют в нескольких кражах. По версии следствия, один из них 31 мая 2019 года похитил из подъезда одного из домов в Завитинске велосипед. В июне уже совместно обвиняемые совершили еще 7 краж у местных жителей.

Обвиняемые проникали на придомовую территорию частного дома, в надворную постройку, гаражи и один из жилых домов. По данным следствия, обвиняемые похитили еще 2 велосипеда, 2 мопеда, скутер, газонокосилку и компьютерный жесткий диск.

Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Амурской области завершено расследование уголовного дела. В ходе предварительного следствия молодые люди полностью признали свою вину. Большая часть похищенного возвращена владельцам.

Обвинительное заключение утверждено прокурором Завитинского района, уголовное дело передано в суд, сообщается на сайте амурского Следственного управления СК РФ.

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