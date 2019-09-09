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9сентября
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На Восточный доставят три ракеты «Союз-2» для пусков в 2020 году

На Восточный доставят три ракеты «Союз-2» для пусков в 2020 году
Фото: Амур.инфо

Две ракеты «Союз-2» доставлены на космодром Восточный для обеспечения пусков в 2020 году, еще три носителя привезут на этот космодром до конца года. Одна из них уже полностью готова и сдана.

Об этом доложил президенту Владимиру Путину доложил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» (Самара, предприятие-изготовитель ракет «Союз-2») Дмитрий Баранов во время посещения главой государства космодрома.

«У нас на космодром доставлено две ракеты типа "Союз-2", в понедельник начинаем их разгрузку и помещаем в зал МИКа [монтажно-испытательный корпус]. До конца года мы отправляем еще три ракеты на космодром. Одна из них уже полностью готова и сдана, вторая - на завершающей стадии испытаний и третья – на завершающей стадии сборки», – цитирует Баранова ТАСС.

«Мы этими машинами закрываем план пусков следующего года», – уточнил он.

По его словам, в РКЦ «Прогресс» сейчас находятся около 40 ракет-носителей для обеспечения нужд генерального заказчика (Роскосмос – Прим. ред.).

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил президенту, что в 2020 году с космодрома Восточный планируется осуществить пять пусков ракет. Пуски планируется провести в апреле, мае, июне, июле и ноябре.

На совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный Путин потребовал выдержать намеченные сроки строительства космодрома и запуска с него ракет-носителей. Президент также потребовал загрузить мощности космодрома Восточный.

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#космодром

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