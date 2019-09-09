Блогер устроил в Благовещенске магазин без продавца (видео)

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Благовещенский блогер Владимир Борода провел в областном центре социальный эксперимент. Он устроил на набережной города магазин без продавца.

Людям предлагалось пробрести некоторые товары – питьевую воду, чай, заплатив деньги, при этом их никто не «контролировал», и была возможность просто забрать товар, не расплатившись.

Один из пользователей Инстаграма спросил Владимира, удалось ли ему таким образом заработать. «Да, 300 рублей за час. Прибыльный бизнес! Думаю открыть сеть точек по России», – пошутил в ответ блогер.