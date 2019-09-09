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9сентября
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сегодня, 12:28 3

Блогер устроил в Благовещенске магазин без продавца (видео)

Блогер устроил в Благовещенске магазин без продавца (видео)
Фото: кадр видео

Благовещенский блогер Владимир Борода провел в областном центре социальный эксперимент. Он устроил на набережной города магазин без продавца.

Людям предлагалось пробрести некоторые товары – питьевую воду, чай, заплатив деньги, при этом их никто не «контролировал», и была возможность просто забрать товар, не расплатившись.

Один из пользователей Инстаграма спросил Владимира, удалось ли ему таким образом заработать. «Да, 300 рублей за час. Прибыльный бизнес! Думаю открыть сеть точек по России», – пошутил в ответ блогер.

Просмотров всего: 1736

#торговля

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    57 минут назад

    Без камеры даже коробку унесли бы.

  • retrogr

    retrogr
    22 минуты назад

    на районе и прятаться не спасло бы от потери камеры - дай поснимать

  • Scoville

    Scoville
    6 минут назад

    В развитых странах это норма. К сожалению мы не относимся к ним.

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