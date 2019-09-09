Слабые дожди в Амурской области: прогноз погоды на 10 сентября

10 сентября в Приамурье ожидается переменная облачность, местами пройдут слабые дожди. Ночью некоторые регионы накроет туман.

Ветер северный, северо-западный со скоростью 6…11 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 6…11 градусов тепла, местами по северу – от 0 до 5 градусов. Днем воздух прогреется до 12…17 градусов.

В Благовещенске ночью прогнозируется переменная облачность. Днем будет облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный – до 10 метров в секунду. Температура ночью – 8…10 градусов, днем – 14…16 со знаком плюс, сообщает Амурский гидрометцентр.