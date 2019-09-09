Амурский театр драмы побывает с гастролями в городе Великие Луки

Фото: Амурский областной театр драмы

В ближайшие дни в рамках программы «Большие гастроли 2019. Межрегиональная программа» состоятся гастроли Амурского областного театра драмы в город Великие Луки.

Коллектив везет для показа 7 спектаклей: «Ночь перед Рождеством», «Тетки», «Двенадцатая ночь, или Все, что угодно», «Жениха вызывали?», «Бамбуковый остров», «Щелкунчик – принц» и «Пиковая дама», говорится в сообщении театра.

Межрегиональная программа «Большие гастроли» охватывает всю Россию, помогая театрам страны расширить свой сценический опыт, выезжая даже в отдаленные регионы.

Амурский областной театр драмы представит свою театральную программу на сцене Великолукского драматического театра с 14 по 20 сентября. А с 24 по 29 сентября великолукская труппа покажет свою гастрольную программу в Благовещенске, на сцене Амурского театра драмы.

Билеты на спектакли Великолукского театра драмы можно приобрести в кассе Амурского театра драмы или на сайте amurtatr.ru.