Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:28 0

Собчак опровергла слухи о второй беременности

Собчак опровергла слухи о второй беременности
Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак перестала хранить молчание по поводу слухов о второй беременности. Как заявила телеведущая, информация о том, что она ждет второго ребенка не соответствует действительности.

13 сентября Ксения Собчак снова выходит замуж, спустя небольшой промежуток времени после развода с Максимом Виторганом.

На фоне быстрой свадьбы Ксении с режиссером Константином Богомоловым, в Сети появились слухи, что ведущая беременна. Также многие отметили округлившийся живот телезвезды.

Собчак сообщила, что информация о ее свадьбе просочилась в прессу по той же причине, что и известие о беременности. Все это делается только ради хайпа, к которому она не хочет иметь отношения.

«Вначале слив личного приглашения, теперь беременность… Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто – это неправда», – цитирует Собчак Teleprograma.

Свадебное торжество пройдет в пригороде Москвы. Приближенные к паре люди сообщили, что на торжество брачующиеся планируют потратить шестнадцать миллионов рублей.

Просмотров всего: 155

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире 25

«Кто эту мразь ничтожную раскручивает?»: Соловьев жестко высказался о Дуде
В России и мире

Ивлеева вышла замуж за Элджея
В России и мире

Стали известны подробности свадьбы Собчак и Богомолова
В России и мире 1

Тарзан завершает свою карьеру на сцене
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь