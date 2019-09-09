Собчак опровергла слухи о второй беременности

Ксения Собчак перестала хранить молчание по поводу слухов о второй беременности. Как заявила телеведущая, информация о том, что она ждет второго ребенка не соответствует действительности.

13 сентября Ксения Собчак снова выходит замуж, спустя небольшой промежуток времени после развода с Максимом Виторганом.

На фоне быстрой свадьбы Ксении с режиссером Константином Богомоловым, в Сети появились слухи, что ведущая беременна. Также многие отметили округлившийся живот телезвезды.

Собчак сообщила, что информация о ее свадьбе просочилась в прессу по той же причине, что и известие о беременности. Все это делается только ради хайпа, к которому она не хочет иметь отношения.

«Вначале слив личного приглашения, теперь беременность… Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто – это неправда», – цитирует Собчак Teleprograma.

Свадебное торжество пройдет в пригороде Москвы. Приближенные к паре люди сообщили, что на торжество брачующиеся планируют потратить шестнадцать миллионов рублей.