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9сентября
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сегодня, 11:42 0

В Приамурье зарегистрировано 1 378 случаев ОРВИ

В Приамурье зарегистрировано 1 378 случаев ОРВИ
Фото: Амур.инфо

Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало сведения об эпидемиологической обстановке в регионе за 36-ю неделю (с 2 по 8 сентября). Указывается, что в Приамурье было зарегистрировано 1 378 случаев ОРВИ. Это ниже недельного эпидемического порога на 34,7 % и не превышает среднемноголетний показатель.

В Амурской области продолжается иммунизация против гриппа. По состоянию на 7 сентября привито уже 131 510 человек, в том числе детей – 50 843,что составляет 32,2 % от плана.

Продолжается сезонная регистрация энтеровирусной инфекции. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 53,1 %.

За прошедшую неделю зарегистрировано двое пострадавших от укусов клещей. Для экстренной профилактики клещевого энцефалита в медицинских организациях Приамурья имеются 3 534 дозы противоклещевого иммуноглобулина.

Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями – ниже контрольного уровня на 41,4 %.

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#здоровье #происшествия

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