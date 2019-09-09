В Благовещенске за выходные и пятницу в ДТП травмировано 3 несовершеннолетних

За пятницу, 6 сентября, а также выходные дни – 7 и 8 сентября –, на дорогах Благовещенска и Благовещенского района автоинспекторы зарегистрировали 26 ДТП. В авариях травмы получили 9 человек, 3 из них – несовершеннолетние.

6 сентября около 10 вечера в результате столкновения Toyota Mark 2 и Toyota Passo на регулируемом перекрестке Кузнечная – Октябрьская Благовещенска травмы получила пассажир 2004 года рождения.

В субботу, 7 сентября в областном центре травмы также получил несовершеннолетний пассажир. Авария произошла в 20:00 пересечении улиц Центральной и Новотроицкого шоссе. Водитель, управляя автомобилем Nissan Sanny, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Toyota Passo.

Автоинспекторы отмечают, что несовершеннолетние были пристегнуты штатными ремнями безопасности, но из-за небольшой силы столкновений получили незначительные травмы.

Правоохранители подчеркивают, в основном, аварии на дорогах в Благовещенске и Благовещенском районе, происходят из-за несоблюдения водителями правил проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Так, за 8 месяцев 2019 года зафиксировано 132 ДТП по этой причине. В них травмированы люди, в том числе самые незащищенные участники дорожного движения дети.

8 сентября, в воскресенье, в Благовещенске травмы получил велосипедист 2010 года рождения. В районе дома № 32 по улице Свободной мальчик выехал на проезжую перед близко движущимся автомобилями, в результате на него наехал Nissan Note. Ребенок доставлен в лечебное учреждение.