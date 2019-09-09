Сильнейший ливень в Бурейском районе смыл дорогу

Дорогу между селами Алексеевка и Виноградовка в Бурейском районе размыло из-за сильного дождя. На некоторое время проезжая часть превратилась буквально в реку. По дороге хлынули потоки воды, отрезав путь транспорту и людям.

«Дорога теперь выглядит вот так! Позвонили в МЧС, сказали, попробуйте проехать! Позвонили главам сельсоветов, нам сказали, что проехать можно! Автобус рейсовый и наш рабочий стоит и вряд ли проедет!» – такое сообщение прислали в редакцию ИА «Амур.инфо» сотрудники лагеря «Белые горы», которые столкнулись с проблемой.

Корреспондент Амур.инфо связался с директором лагеря Жанной Скубовской. Она объяснила, почему дорога «утонула». «Такой дождь у нас был с пяти утра до двух часов дня! Лил не переставая. Целый циклон мы пережили. Но люди на работе не остались, объездной дорогой мы их отвезли. Сейчас администрация Бурейского района ведет ремонтные работы. Дорогу подсыпают и разравнивают. Нам и продукты возят по этой дороге, мы сами заинтересованы, чтобы ее быстрее наладили», – рассказала Жанна Скубовская.

Последствия такого количества осадков предстоит оценить и владельцам огородов. В редакцию "Амур.инфо" местные жители присылают видео с затопленных приусадебных участков.

В Амурском гидрометцентре Амур.инфо сообщили, что за сутки 8 сентября в Бурейском районе выпало 50 миллиметров осадков. Синоптики характеризуют это как опасное явление. Норма осадков в сентябре для этой территории – 86 миллиметров.