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9сентября
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сегодня, 11:18 22

В Благовещенске зафиксирована самая низкая в России явка на выборы

В Благовещенске зафиксирована самая низкая в России явка на выборы
Фото: Амур.инфо

В Центризбиркоме озвучили, в каких городах России наблюдалась самая высокая и самая низкая явки в Единый день голосования 8 сентября. Как выяснилось, столица Амурской области отличилась со знаком «минус».

ТАСС пишет, что в Благовещенске зафиксирована самая низкая явка на выборах в стране – 15,08 %. При этом наибольшая явка оказалась в городе Магас (Ингушетия) – 73,5 %. Такие данные были на 18:00 по московскому времени 8 сентября.

Средняя явка на выборах в Единый день голосования, по информации на 18:00 по московскому времени, составила 33,75 %, превысив прошлогодние показатели на 1,5 процентных пункта.

«Пока, по имеющимся в ЦИК данным, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным, в отличие от предыдущих выборов», – сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Ранее Амур.инфо сообщало, что на выборах в Благовещенскую городскую думу победу в подавляющем большинстве праздновали представители партии «Единая Россия».

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#выборы

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Комментарии
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  • nikamura

    nikamura
    3 часа назад

    Овощи.

    Правильно власть людей имеет, они даже на выборы сходить не могут. Какая уж тут воля.

  • Colbaska

    Colbaska
    3 часа назад

    вчера особо наглые ходили по подъезду, долбились в двери, и своим гонором предлагали заработать.. видимо совсем туго с явкой

  • Роман Ли

    Роман Ли
    3 часа назад

    nikamura , смищно

  • anschutka

    anschutka
    3 часа назад

    Благовещенск - город рекордов :)

  • Стилет

    Стилет
    3 часа назад



    ТАСС пишет, что в Благовещенске зафиксирована самая низкая явка на выборах в стране – 15,08 %.



    Это результат пенсионной реформы. Люди перестали верить даже, местным депутатам.

  • nikamura

    nikamura
    3 часа назад

    Роман Ли

    nikamura , смищно



    Это не смешно, а грустно.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    За то сейчас эти 84.2% (от моего голоса ничего не зависит) будут возмущаться работой думы и гордо заявлять, что я против "ЕР".

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    какая разница сколько там явилось - итоги один х нарисуют как надо

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    nikamura

    Овощи. Правильно власть людей имеет, они даже на выборы сходить не могут. Какая уж тут воля.



    Это хороший повод власти задуматься о причинах низкой явки. К следующим выборам, если ситуацию не выправят, явка будет еще ниже. Люди должны видеть и чувствовать, за что они идут голосовать.

  • nikamura

    nikamura
    2 часа назад

    Им чем меньше, тем лучше. Свои 300 бюджетников они всегда приведут.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Нормально. Это и есть гражданское сознание.

    Народ показал, что он не быдло и не играет в выборные игрушки.

    И это при том, что накануне приезжал Путин.

    То есть, в этих процентах и видим отношение к власти. Выборы состоялись под лозунгом: "А пошли они все..."

  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    2 часа назад

    Не ходили голосовать??? В стойло, рабы. И не смейте теперь стонать, что все плохо.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    АнТиТрушНе ходили голосовать??? В стойло, рабы. И не смейте теперь стонать, что все плохо.


    Пусть вернут графу "против всех". Какой смысл идти голосовать, если голосовать не за кого?

  • Житель Города

    Житель Города
    2 часа назад

    Myxira
    nikamura

    Овощи. Правильно власть людей имеет, они даже на выборы сходить не могут. Какая уж тут воля.



    Это хороший повод власти задуматься о причинах низкой явки. К следующим выборам, если ситуацию не выправят, явка будет еще ниже. Люди должны видеть и чувствовать, за что они идут голосовать.


    Едру низкая явка и нужна. Солдафонов и бюджетников пригнали 3000 тел на избирательные участки, показали за кого галочку поставить и всё. Победа едра при явке 5% гарантирована.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Житель Города
    Myxira
    nikamura

    Овощи. Правильно власть людей имеет, они даже на выборы сходить не могут. Какая уж тут воля.



    Это хороший повод власти задуматься о причинах низкой явки. К следующим выборам, если ситуацию не выправят, явка будет еще ниже. Люди должны видеть и чувствовать, за что они идут голосовать.


    Едру низкая явка и нужна. Солдафонов и бюджетников пригнали 3000 тел на избирательные участки, показали за кого галочку поставить и всё. Победа едра при явке 5% гарантирована.


    В Хабаровске явка была 31%. ЛДПР вынесла едросов по всем направлениям. Не в ЯВКЕ ДЕЛО!!!

  • SVV28

    SVV28
    2 часа назад

    Kadet_84:"За то сейчас эти 84.2% (от моего голоса ничего не зависит) будут возмущаться работой думы и гордо заявлять, что я против "ЕР".______________________________________________________________________++++++++++++++++++

  • SVV28

    SVV28
    1 час назад

    Хмык: "Нормально. Это и есть гражданское сознание.

    Народ показал, что он не быдло и не играет в выборные игрушки." _____________________________________________________________________________________________________________________________________. Если посмотреть видео предвыборного опроса, то, по-моему, народ другое показал...

  • Бивис

    Бивис
    1 час назад

    пенсионеры выбрали едро а молодежи некогда видимо сильно заняты

  • Илья1380

    Илья1380
    1 час назад

    Интересно, а как те, которые тут кричать, что остальные "овощи, не возмущайтесь теперь" могут контролировать депутата, которого они выбрали? Вот вы увидели, что депутат откровенно вредительской деятельностью занимается и...? Вы его сможете отозвать? Вы его сможете наказать? ЛДПР или ЕР никакой разницы вообще. За пенсионную реформу все дружно либо голосовали, либо слились, как те же ЛДПР, либо протест не имел никакого веса, как у КПРФ.

  • Gradys

    Gradys
    1 час назад

    Доренко прав был.Посмотрите кто победил.Отпрыски «успешных родителей». Тьфу! Болото!

  • SVV28

    SVV28
    1 час назад

    Бивис :"пенсионеры выбрали едро а молодежи некогда видимо сильно заняты" __________________________________________________________________________________________________________________________________. +++++++++++++++++++ И ещё. Вчера к вечеру в квартиры звонили агитаторы. Говорили об очень низкой явке. Предлагали бесплатную услугу транспорта. О деньгах речи не было.

  • Scoville

    Scoville
    31 минута назад

    Смысл ходить на выборы без выбора? К примеру победили бы коммунисты. И че?

    Что изменится? Ничего.Создали цирк с названием "выборы" и радуются"победе"

    А население да, сознание раба. Главное чтоб саки разливные продавались и пилимени замороженные из отходов мяса.

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