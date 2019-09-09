В Благовещенске зафиксирована самая низкая в России явка на выборы

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В Центризбиркоме озвучили, в каких городах России наблюдалась самая высокая и самая низкая явки в Единый день голосования 8 сентября. Как выяснилось, столица Амурской области отличилась со знаком «минус».

ТАСС пишет, что в Благовещенске зафиксирована самая низкая явка на выборах в стране – 15,08 %. При этом наибольшая явка оказалась в городе Магас (Ингушетия) – 73,5 %. Такие данные были на 18:00 по московскому времени 8 сентября.

Средняя явка на выборах в Единый день голосования, по информации на 18:00 по московскому времени, составила 33,75 %, превысив прошлогодние показатели на 1,5 процентных пункта.

«Пока, по имеющимся в ЦИК данным, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным, в отличие от предыдущих выборов», – сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Ранее Амур.инфо сообщало, что на выборах в Благовещенскую городскую думу победу в подавляющем большинстве праздновали представители партии «Единая Россия».