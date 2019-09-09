Жители Сковородинского и Тамбовского районов избрали глав

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Появились предварительные итоги голосования на выборах глав двух районов Амурской области – Сковородинского и Тамбовского. Они опубликованы на сайте Амуризбиркома.

В Сковородинском районе 72,66 % голосов избирателей получил Алексей Прохоров, бывший районным главой и до голосования. На сайте Амуризбиркома указано, что он являлся самовыдвиженцем. У ближайшего преследователя – Анатолия Лунёва – 12,55 % голосов избирателей.

В Тамбовском районе разрыв между претендентами оказался меньше. Победу в итоге праздновал Александр Костенко – 43,88 % голосов избирателей. На втором месте – Николай Змушко – 19,45 %. Таким образом, «власть» в этом районе сменилась: ранее главой являлся единоросс Николай Змушко. Александр Костенко на сайте Амуризбиркома указан как самовыдвиженец.