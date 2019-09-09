Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:37 0

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске»: интервью памяти Анатолия Белоногова

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске»: интервью памяти Анатолия Белоногова

9 сентября в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» гостями студии станут руководитель центра «Мой бизнес» Татьяна Ситникова и руководитель Центра поддержки предпринимательства Валерия Ушакова. С ними обсудят социальный проект «Мама – предприниматель». Интервью проведет Екатерина Кузьмина.

Затем памяти Анатолия Белоногова прозвучит интервью, которое Анатолий Николаевич дал радиостанции 31 августа 2015 года, когда работал депутатом Законодательного Собрания Амурской области. Анатолий Белоногов ушел из жизни 7 сентября 2019 года.

В вечернем эфире выйдет очередной выпуск программы «Спорный вопрос». Тема выпуска: «Бороться с болотами или сохранять их?» Гостьей ведущих Натальи Овсийчук и Светланы Казачинской станет координатор проектов по сохранению водных экосистем Всемирного фонда дикой природы Оксана Никитина.

Утренний эфир «Эха» вещает с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в инстаграм-аккаунте Благовещенского «Эха».

Просмотров всего: 24

#СМИ

распечатать


Эхо Москвы 1

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – «Кто выбирает профессию, мы или родители?»
Эхо Москвы

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» – «Кабинет психолога»: «Измена»
Общество 1

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: об особенностях начисления и уплаты имущественных налогов с физических лиц
Эхо Москвы

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» – «Народный музей», «Нерчинский договор»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь