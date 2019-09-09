Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске»: интервью памяти Анатолия Белоногова

9 сентября в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» гостями студии станут руководитель центра «Мой бизнес» Татьяна Ситникова и руководитель Центра поддержки предпринимательства Валерия Ушакова. С ними обсудят социальный проект «Мама – предприниматель». Интервью проведет Екатерина Кузьмина.

Затем памяти Анатолия Белоногова прозвучит интервью, которое Анатолий Николаевич дал радиостанции 31 августа 2015 года, когда работал депутатом Законодательного Собрания Амурской области. Анатолий Белоногов ушел из жизни 7 сентября 2019 года.

В вечернем эфире выйдет очередной выпуск программы «Спорный вопрос». Тема выпуска: «Бороться с болотами или сохранять их?» Гостьей ведущих Натальи Овсийчук и Светланы Казачинской станет координатор проектов по сохранению водных экосистем Всемирного фонда дикой природы Оксана Никитина.

Утренний эфир «Эха» вещает с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в инстаграм-аккаунте Благовещенского «Эха».