Ветер, дожди и грозы: прогноз погоды в Амурской области на 9 сентября

В южных и центральных районах Амурской области 9 сентября прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах – дожди и грозы. Ветер западный юго-западный со скоростью 5…10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 17 метров в секунду. Температура – 14…19 градусов.

В северных районах региона – облачно с прояснениями, дожди, местами – сильные. Ветер с порывами до 12…17 метров в секунду. Столбики термометров достигнут отметок в 13…18 градусов, в осадках – около 10, сообщает Амурский гидрометцентр.

В Благовещенске во второй половине дня ожидается дождь. Ветер западный юго-западный со скоростью до 14 метров в секунду. Воздух прогреется до 18 градусов со знаком плюс.