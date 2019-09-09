25 из 30: сокрушительная победа одной партии на выборах в Благовещенске
В Приамурье подведены предварительные итоги выборов депутатов Благовещенской городской думы седьмого созыва. Об этом в Twitter`е сообщил Амуризбирком, опубликовав соответствующую таблицу.
Как видно из представленных данных, в большинстве округов победу праздновали представители партии «Единая Россия».
Полный список победителей по округам:
- Округ № 1 – Сопин Сергей Николаевич, «Единая Россия»;
- Округ № 2 – Семенов Владимир Сергеевич, «Единая Россия»;
- Округ № 3 – Кочетов Антон Валерьевич, «Единая Россия»;
- Округ № 4 – Чеботов Сергей Сергеевич, «Единая Россия»;
- Округ № 5 – Салварян Артем Валерович, «Единая Россия»;
- Округ № 6 – Усов Олег Анатольевич, ЛДПР;
- Округ № 7 – Щербаков Сергей Юрьевич, «Единая Россия»;
- Округ № 8 – Величко Дмитрий Николаевич, «Единая Россия»;
- Округ № 9 – Недосекин Александр Николаевич, КПРФ;
- Округ № 10 – Кобыльцов Роман Александрович, самовыдвижение;
- Округ № 11 – Черкашин Сергей Борисович, «Единая Россия»;
- Округ № 12 – Коновалов Владимир Александрович, «Единая Россия»;
- Округ № 13 – Удод Александр Викторович, «Единая Россия»;
- Округ № 14 – Кузнецов Юрий Викторович, «Единая Россия»;
- Округ № 15 – Евглевская Елена Игоревна, «Единая Россия»;
- Округ № 16 – Великий Дмитрий Андреевич, «Единая Россия»;
- Округ № 17 – Грошев Юрий Александрович, «Единая Россия»;
- Округ № 18 – Чихтисов Арсен Алибекович, «Единая Россия»;
- Округ № 19 – Имамеев Александр Григорьевич, «Единая Россия»;
- Округ № 20 – Стратонов Вадим Викторович, «Единая Россия»;
- Округ № 21 – Астафьев Алексей Владимирович, «Единая Россия»;
- Округ № 22 – Шерстнев Дмитрий Алексеевич, КПРФ;
- Округ № 23 – Василевский Руслан Анатольевич, «Единая Россия»;
- Округ № 24 – Ельцов Константин Юрьевич, «Единая Россия»;
- Округ № 25 – Попов Степан Вячеславович, «Единая Россия»;
- Округ № 26 – Сухоносов Сергей Юрьевич, «Единая Россия»;
- Округ № 27 – Синькова Елена Александровна, «Единая Россия»;
- Округ № 28 – Салтыков Денис Валентинович, «Единая Россия»;
- Округ № 29 – Козлов Юрий Анатольевич, «Справедливая Россия»;
- Округ № 30 – Мальцев Аркадий Викторович, «Единая Россия».
Просмотров всего: 1166