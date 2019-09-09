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9сентября
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сегодня, 10:05 14

25 из 30: сокрушительная победа одной партии на выборах в Благовещенске

25 из 30: сокрушительная победа одной партии на выборах в Благовещенске
Фото: blagduma.ru

В Приамурье подведены предварительные итоги выборов депутатов Благовещенской городской думы седьмого созыва. Об этом в Twitter`е сообщил Амуризбирком, опубликовав соответствующую таблицу.

Как видно из представленных данных, в большинстве округов победу праздновали представители партии «Единая Россия».

Полный список победителей по округам:

  1. Округ № 1 – Сопин Сергей Николаевич, «Единая Россия»;
  2. Округ № 2 – Семенов Владимир Сергеевич, «Единая Россия»;
  3. Округ № 3 – Кочетов Антон Валерьевич, «Единая Россия»;
  4. Округ № 4 – Чеботов Сергей Сергеевич, «Единая Россия»;
  5. Округ № 5 – Салварян Артем Валерович, «Единая Россия»;
  6. Округ № 6 – Усов Олег Анатольевич, ЛДПР;
  7. Округ № 7 – Щербаков Сергей Юрьевич, «Единая Россия»;
  8. Округ № 8 – Величко Дмитрий Николаевич, «Единая Россия»;
  9. Округ № 9 – Недосекин Александр Николаевич, КПРФ;
  10. Округ № 10 – Кобыльцов Роман Александрович, самовыдвижение;
  11. Округ № 11 – Черкашин Сергей Борисович, «Единая Россия»;
  12. Округ № 12 – Коновалов Владимир Александрович, «Единая Россия»;
  13. Округ № 13 – Удод Александр Викторович, «Единая Россия»;
  14. Округ № 14 – Кузнецов Юрий Викторович, «Единая Россия»;
  15. Округ № 15 – Евглевская Елена Игоревна, «Единая Россия»;
  16. Округ № 16 – Великий Дмитрий Андреевич, «Единая Россия»;
  17. Округ № 17 – Грошев Юрий Александрович, «Единая Россия»;
  18. Округ № 18 – Чихтисов Арсен Алибекович, «Единая Россия»;
  19. Округ № 19 – Имамеев Александр Григорьевич, «Единая Россия»;
  20. Округ № 20 – Стратонов Вадим Викторович, «Единая Россия»;
  21. Округ № 21 – Астафьев Алексей Владимирович, «Единая Россия»;
  22. Округ № 22 – Шерстнев Дмитрий Алексеевич, КПРФ;
  23. Округ № 23 – Василевский Руслан Анатольевич, «Единая Россия»;
  24. Округ № 24 – Ельцов Константин Юрьевич, «Единая Россия»;
  25. Округ № 25 – Попов Степан Вячеславович, «Единая Россия»;
  26. Округ № 26 – Сухоносов Сергей Юрьевич, «Единая Россия»;
  27. Округ № 27 – Синькова Елена Александровна, «Единая Россия»;
  28. Округ № 28 – Салтыков Денис Валентинович, «Единая Россия»;
  29. Округ № 29 – Козлов Юрий Анатольевич, «Справедливая Россия»;
  30. Округ № 30 – Мальцев Аркадий Викторович, «Единая Россия».

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#выборы #гордума

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Комментарии
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  • Зарбазан

    Зарбазан
    37 минут назад

    Как гром среди ясного неба

  • Линдин

    Линдин
    36 минут назад

    Гордума за 700 рублей!!!

  • postal

    postal
    34 минуты назад

    ЛиндинГордума за 700 рублей!!!


    Фейкометчик:)))

  • Линдин

    Линдин
    33 минуты назад

    Снова мэром Калита!!!Ураааа!!!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    33 минуты назад

    Едрисня все таки пролезла...

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    32 минуты назад

    Выборы это игра. Кто больше денег в предвыборную компанию вкинет, кто опытных агитаторов себе наберёт, которые людям в головы вдолбят, что их кандидат будет что то для них делать.. тот и выиграет.

  • shk0der

    shk0der
    23 минуты назад

    Итог, опять ничего не поменяется рука руку будет мыть, во славу ЕдРосни.

  • хаййп

    хаййп
    13 минут назад

    Одни единороссы..

  • nikamura

    nikamura
    12 минут назад

    Позор.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    9 минут назад

    жекА-жекА

    Выборы это игра. Кто больше денег в предвыборную компанию вкинет, кто опытных агитаторов себе наберёт, которые людям в головы вдолбят, что их кандидат будет что то для них делать.. тот и выиграет.



    Это так. Моя жена была в избирательной комиссии, и говорит, люди действительно голосовали за ЕР. Без всяких вбросов бюллетеней. А что - по телевизору постоянно говорят, как далеко шагает Россия в развитии. Что очень скоро мы будем на 1 месте по всем показателям, уровень жизни растет, продолжительность тоже. Родителям пообещали бесплатный корм младшеклассным детям.

    Вот и сработало!

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    8 минут назад

    По итогам выборов, можно констатировать, что народ назначили на должность идиотов... Неужто кто-то поверит, что угнетателей выбирали осознанно?

  • икс7

    икс7
    4 минуты назад

    После таких выборов вовка гнилой с едром подумают, и ещё у людей пенсии отожмут.. Один раз прокатило, может прокатить и второй

  • inoy

    inoy
    3 минуты назад

    не будет других выборов, я имею ввиду провала ЕР не будет, будет переворот)) или еще какая другая смена власти, ЕР ведет страну к разорению это факт, но не ЛДПР не кто другой не спасет страну, докатимся до точки, скорее всего это будет война а может быть революция и только тогда сменится режим в стране!!!!! но сколько лет еще это будет длится пока не понятно(((((

  • dobry

    dobry
    39 секунд назад

    Позор

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