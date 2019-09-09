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9сентября
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сегодня, 09:32 6

Сотни рабочих подрядчика Амурского ГПЗ шли пешком по трассе (видео)

Сотни рабочих подрядчика Амурского ГПЗ шли пешком по трассе (видео)
Фото: Скриншот видео

В Амурской области рабочие одного из подрядчиков, которые трудятся на Амурском ГПЗ, пешком по свободненской трассе добирались до временного вахтового городка. При этом, судя по видео, которые активно распространяют в социальных сетях, рабочие делали это, выражая недовольство, сопровождая действо выкриками и свистом.

На видео сотни рабочих в спецовках двигаются по трассе наряду с транспортом. В социальных сетях происшествие, которое случилось 8 сентября вечером, уже успели окрестить бунтом и акцией протеста.

Эту информацию опровергли в пресс-центре проекта строительства Амурского ГПЗ. Там информационному агентству пояснили, что рабочие по собственному желанию пошли пешком до места проживания во временном вахтовом городке из-за задержки автобусов.

По какой причине произошла техническая накладка, связанная с транспортом, не уточняется.

«Работники одной из подрядных организаций отправились пешком до места автономного проживания – вахтового городка – по собственной инициативе. Предварительно, это произошло из-за задержки автобусов, осуществляющих транспортировку от площадки строительства до вахтовых городков. Задержка составила порядка 30 минут. В ходе следования для обеспечения безопасности сотрудников организации сопровождали автомобили ДПС. Детали и причины ситуации выясняются», – сообщили в пресс-центра проекта.

Видео: @dpskontrol_28rus

Просмотров всего: 1230

#работа #Свободный

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    55 минут назад

    Нуну, на 30 минут автобус задержал и пошли пешком в сопровождении полиции, и когда собирались пойти более 3 нарядов стояло ждало чтоб сопроводить.

  • Paster

    Paster
    42 минуты назад

    Просто ребята спортивные, после рабочего дня кросс до вахтовки, милое дело для них.

  • 028rus

    028rus
    23 минуты назад

    Бардак

  • inoy

    inoy
    16 минут назад

    -вот в чем сила Брат! ))) в них.....

  • архаровец77

    архаровец77
    4 минуты назад

    А зачем им тогда вообще автобусы?

  • inoy

    inoy
    2 минуты назад

    они же по пути могут ограбить кого-нибудь или изнасиловать...

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