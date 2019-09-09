Прощание с экс-губернатором Приамурья Анатолием Белоноговым все же состоится
Прощание с бывшим губернатором Амурской области Анатолием Белоноговым, который ушел из жизни 7 сентября, все же состоится. Ранее сообщалось, что официального прощания не будет по желанию родственников.
Пресс-служба Законодательного собрания Приамурья известила, что прощание намечено на 10 сентября в Благовещенске. Желающих проводить политика в последний путь ждут в ритуальном зале Амурской областной клинической больницы (улица Воронкова, 26) с 10:30 до 12:00.
Анатолий Николаевич являлся не только губернатором Амурской области, но и депутатом Законодательного собрания региона четырех созывов.
Просмотров всего: 1975
#память #губернатор #жизнь #заксобрание