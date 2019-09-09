Прощание с экс-губернатором Приамурья Анатолием Белоноговым все же состоится

Пресс-служба Законодательного собрания Приамурья известила, что прощание намечено на 10 сентября в Благовещенске. Желающих проводить политика в последний путь ждут в ритуальном зале Амурской областной клинической больницы (улица Воронкова, 26) с 10:30 до 12:00.

Анатолий Николаевич являлся не только губернатором Амурской области, но и депутатом Законодательного собрания региона четырех созывов.