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9сентября
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В Приамурье в результате наезда автомобиля погиб пешеход

В Приамурье в результате наезда автомобиля погиб пешеход
Фото: кадр видео

Вечером 8 сентября в Амурской области произошло трагическое ДТП. Пешеход скончался в результате наезда на него автомобиля.

Авария случилась около 20 часов вечера на 53-м километре дороги «Подъезд к Благовещенску». «Водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», – рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

По факту случившегося полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Инстаграм-паблик skaner28 пишет, что погибший – мужчина, его сбил микроавтобус. Отмечается, что пешеход появился на дороге внезапно, и водитель не успел среагировать.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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