Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9сентября
Предыдущая новость
сегодня, 01:17 0

Амурские куклы: долгожданные гастроли и пятерка очень необычных премьер

Амурские куклы: долгожданные гастроли и пятерка очень необычных премьер

Амурский театр кукол отправился в Белгород на «Большие гастроли», в это время в Благовещенске неделю свои спектакли будет показывать «золотомасочный» Белгородский театр кукол. Эти и другие новости рассказали журналистам в театре.

В Амурском областном театре кукол состоялся сбор труппы. После летних каникул коллектив театра и главный режиссер, заслуженный артист России Петр Козец обсудили планы на будущий сезон.

В ближайших планах — гастроли в Белгороде. Туда отправился основной состав театра вместе с главным режиссером и директором. Это стало возможным благодаря федеральной программе «Большие гастроли».

Гастроли продлятся с 14 по 25 сентября, в это же время на сцене будет работать театр кукол из Белгорода. Маленьким горожанам покажут 4 представления. Это спектакль по мотивам народной сказки «Машенька и медведь» — 14 и 22 сентября; красочное представление по пьесе, написанной в лучших традициях русской народной сказки «Иванушкина дудочка» — 15 и 21 сентября; спектакль о силе любви и мечты «Слон» по рассказу Куприна — 15 и 21 сентября. Для зрителей постарше привезут постановку о чудесах героизма «История солдата» — 14 и 22 сентября.

Спектакль «Слон» поставили лауреаты Национальной театральной премии «Золотая маска» Петр Васильев и Алевтина Торик.

А 28 сентября в Амурском театре кукол откроется 56 сезон. Артисты готовят 5 необычных премьер. Первая состоится уже в октябре. Спектакль для старших школьников и взрослой аудитории «Мцыри» по мотивам произведения Михаила Лермонтова поставил режиссер Чакчи Фросноккерс. В ноябре и декабре — зрителям покажут два спектакля режиссера Алексея Смирнова. Это постановки по книге Константина Сергиенко «Картонное сердце» и «Маленький принц» по известной повести Антуана де Сент-Экзюпери. Для самых маленьких зрителей режиссер Юрий Уткин будет ставить «Серебряное копытце», а в конце сезона в театр вновь приедет Чакчи Фросноккерс для постановки спектакля по мотивам романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Осень патриарха». Кроме того, по традиции, театр активно будет работать в новогодние праздники и вновь соберет у своей большой елки амурскую детвору.

Подробнее читайте в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

Фото предоставлено Амурским областным театром кукол.

Просмотров всего: 19

#культура

распечатать


Культура 9

В Приамурье хотят навалять космос
Культура

Заслуженный художник Владислав Афанасьев презентовал выставку и новое звание
Культура

Благовещенцам показали «райский» сад (видео)
Власть 18

ДТП из-за плохих дорог, высокая смертность и аварийное жилье: Александр Козлов рассказал о мерах, которые улучшат жизнь в ДФО

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь