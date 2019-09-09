Амурские куклы: долгожданные гастроли и пятерка очень необычных премьер

Амурский театр кукол отправился в Белгород на «Большие гастроли», в это время в Благовещенске неделю свои спектакли будет показывать «золотомасочный» Белгородский театр кукол. Эти и другие новости рассказали журналистам в театре.

В Амурском областном театре кукол состоялся сбор труппы. После летних каникул коллектив театра и главный режиссер, заслуженный артист России Петр Козец обсудили планы на будущий сезон.

В ближайших планах — гастроли в Белгороде. Туда отправился основной состав театра вместе с главным режиссером и директором. Это стало возможным благодаря федеральной программе «Большие гастроли».

Гастроли продлятся с 14 по 25 сентября, в это же время на сцене будет работать театр кукол из Белгорода. Маленьким горожанам покажут 4 представления. Это спектакль по мотивам народной сказки «Машенька и медведь» — 14 и 22 сентября; красочное представление по пьесе, написанной в лучших традициях русской народной сказки «Иванушкина дудочка» — 15 и 21 сентября; спектакль о силе любви и мечты «Слон» по рассказу Куприна — 15 и 21 сентября. Для зрителей постарше привезут постановку о чудесах героизма «История солдата» — 14 и 22 сентября.

Спектакль «Слон» поставили лауреаты Национальной театральной премии «Золотая маска» Петр Васильев и Алевтина Торик.

А 28 сентября в Амурском театре кукол откроется 56 сезон. Артисты готовят 5 необычных премьер. Первая состоится уже в октябре. Спектакль для старших школьников и взрослой аудитории «Мцыри» по мотивам произведения Михаила Лермонтова поставил режиссер Чакчи Фросноккерс. В ноябре и декабре — зрителям покажут два спектакля режиссера Алексея Смирнова. Это постановки по книге Константина Сергиенко «Картонное сердце» и «Маленький принц» по известной повести Антуана де Сент-Экзюпери. Для самых маленьких зрителей режиссер Юрий Уткин будет ставить «Серебряное копытце», а в конце сезона в театр вновь приедет Чакчи Фросноккерс для постановки спектакля по мотивам романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Осень патриарха». Кроме того, по традиции, театр активно будет работать в новогодние праздники и вновь соберет у своей большой елки амурскую детвору.

Подробнее читайте в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

Фото предоставлено Амурским областным театром кукол.