«Вешайтесь, дети заплатят»: амурский экс-коллектор о своей работе

Совсем недавно в окружении моих знакомых зашел разговор о коллекторах, который плавно перетек в спор: вышибают сейчас жестко долги или уже эра насилия над должниками прошла? 99 % сошлись во мнении, что коллекторы ограничиваются звонками, а одна из присутствующих сказала, что не согласна с этим, так как год назад ее брата обстреляли из травмата за долги банку. А вы сталкивались с действиями коллекторов? Задавались хоть раз вопросом, кто эти люди и зачем они это делают? Да и вообще, возможно ли себя от них обезопасить? Об этом и о нюансах работы коллекторских агентств рассказал на условиях анонимности амурчанин, работавший коллектором.

В коллекторское агентство устроился в 2010 году после того, как организация, в которой ранее работал руководителем отдела продаж обанкротилась. Мне сказали, что работа не особо «пыльная», работать можно с дома, а выплаты колеблются от 70 до 100 тысяч в месяц. В реальности же я зарабатывал не больше 40. Для работы был нужен только компьютер, на который устанавливалась программа агентства, и телефон для звонков. Официального оформления не было, у меня лишь запросили копии моих документов. Деньги получал на свою банковскую карту раз в месяц.

Моя работа заключалась в обзвоне должников, номера телефонов которых я брал с базы, предоставленной агентством. В ней были номера со всей России. По каждому должнику была подробная информация, начиная от фамилии и имени и заканчивая номерами родственников или друзей – смотря кого указывали при оформлении кредита. Банки обещают, что якобы им звонить не будут – вранье. Все мы знаем, что работники коллекторских агентств это делают. Поэтому мой совет всем, кто оформляет кредиты: никогда не указывайте номера телефонов близких.

В коллекторском агентстве, где я работал, не обучали как разговаривать с должниками, лишь в письменном виде обозначили некоторые нюансы с намеком на ежемесячный план по возврату долгов и премии, если его выполняешь. А как будешь выполнять план – на твоей совести. Знаю, что некоторые мои коллеги играли роль не вышибал, а вежливых нянек, совершающих прозвоны каждый день. И у кого-то такая тактика срабатывала. В своей работе я прибегал к разным тактикам, единственное, чего не делал – не издевался над именем и национальностью человека.

Сколько раз в день совершить звонков – решала программа агентства, установленная на компьютер. Они выпадали на временные промежутки – в будни с 8:30 до 20:30, в праздники и выходные с 10:30 до 18:30. Но был у нее косяк: она не учитывала регионы, поэтому если вам звонят коллекторы ночью, то в 90 % скорее всего они не местные. Хотя, наверное, есть и исключения. О таковых лично я не знаю.

Разговор выстраивал по одной отточенной схеме: представлялся вымышленным именем, говорил, кто я и переходил к разговору о долге. Даже если в ответ слышал сроки, то на этом разговор не заканчивал, так как большинство обещают, но по итогу ничего не платят. Поэтому прибегал к «нагрузке» – на жаргоне коллекторов означает давить должника. «Давил» его статьями УК РФ, распространением негативной информации, запугиванием, что близкие пойдут за соучастие в мошенничестве. Я очень редко включал жалость. Говорили «пойду повешаюсь», отвечал – «вешайтесь, ваши дети за вас заплатят». В такой тактике работал около полугода. А что должен был делать? Начинать жалеть? За что? За то, что человек неумело распоряжается своей жизнью и своими доходами? Тем более, такие ответы отрезвляли лже-суицидников. Да и вообще, это была моя работа. Морду никому не бил, подъезды не портил, ничего не поджигал. Я просто звонил. И то, в установленное законом время!

Быть коллектором сможет не каждый. Необходимо уметь ставить барьер на слезы и жалобы должников. Нельзя проникаться их историями! Я зачастую не давал возможность людям объясниться. Во-первых, уберегал себя от проявления чувства жалости. Во-вторых, ну и что мне даст их рассказ? Я же после него все равно не пойду закрывать чужие долги за свой счет.

Бытует стереотип, что коллекторы – бессердечные люди без каких-либо принципов. Чушь. Если я не проникался слезливыми историями должников, то это еще не значит, что я пройду мимо сбитой машиной собаки. Да и вообще, я не хам, не псих. Обычный человек. Только работка у меня была не самая благодарная. Но кто-то же ее должен делать? Вот поставьте себя на место владельца банка. Вы бы так просто прощали крупные суммы?

Среди коллекторов большая текучка. Всех потенциальных работников изначально настраивают, что с должниками необходимо вести себя жестко. У многих новичков на этом фоне появляется открытая агрессия, и они переходят в разговорах чаще всего на маты и оскорбления. Я до такого в работе не опускался. Только прибегал к методам давки, пока спустя полгода не понял, что все сливки можно снимать, тупо прибегнув к психологии: должнику каждый день звонят идиоты с угрозами, а потом «о чудо!» звонит вежливый и понимающий коллектор, после разговора с которым находятся деньги на оплату долга. Мне так 85 % должников вернули. Для хорошего человека ведь ничего не жалко, да?

Должники делятся на 2 группы: одни взяли деньги и обстоятельства помешали их вернуть, а другие и не собирались их возвращать. К слову, есть банки, которые передают коллекторам долги тех, кто просрочил первый платеж. Обычно же как? Уточняют подробности, дают время на реабилитацию, но кому-то это не интересно и если с первого раза не заплатил – получай звонок коллектора.

Ужас для должника – «выездная группа». Она, кстати, и занимается всеми непотребствами, о которых я говорил и даже больше. То, что показывают по телевизору про действия якобы коллекторов – действия этой группы. Не знаю, есть ли таковая в Благовещенске. Слышал только, что подобным промышляют «одиночки», которые нашли себе такую работу через интернет, как и я. Лично с ними не контактировал, поэтому ничего не могу рассказать о них. Знаю только, что с этими ребятами шутки плохи, особенно, если вы их частый клиент. В года моей работы слышал, что и били, и резали, и поджигали машины. Сейчас на такое они уже не пойдут, боятся, что потом по закону им попадет очень сильно. Поэтому пакостят мелочно: то дверь входную запенят или, например, замочную скважину сломают. Ну и самое их любимое – распечатать листовки или исписать подъезд. И знаю историю, когда распространяли слух про должника, что он пьяница и избивает своих детей, в том числе рассказывали об этом учителям в школе и социальным службам.

Если вы дошли до того, что вас одолевает «выездная бригада», то лучше не геройствовать, а обратиться в полицию или прокуратуру. Также не рекомендую вступать с этими ребятами в диалог, потому что вы все равно его не вывезете. С обычными же коллекторами все намного проще: записывайте ваши разговоры, чтобы при случае вы смогли доказать факт угроз. Многие, кстати, бывалые должники придерживаются тактики – не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Самый лучший и действенный способ оградить себя от коллекторов – вовремя платить банку. Если такой возможности нет – пытаться найти с банком компромисс.

Я никогда не испытывал и не испытываю муки совести за ту деятельность, которую вел. Почему я должен это делать? Когда человек берет взайм у банка, он должен задумываться о рисках. Если не задумался и не смог себя уберечь от них – в чем моя вина? Я никого не заставлял брать в долг. Взяли – верните. Сомневаюсь, что должники не бегали и не выбивали свои крупные денежные суммы, если бы заняли кому-то.

Мои близкие не знали, чем я занимался, да и никогда им этого не расскажу. Не потому что боюсь их реакции. Просто не хочу. Вдруг нафантазируют, что кого-то избивал или портил чье-то имущество? Хотя не скрою, попадались мне дерзкие благовещенцы, к которым хотелось нагрянуть в гости...

В года, когда я работал, типичный должник – пожилой человек, на которого «повесили» свои кредиты родственники. В моей практике также попадались матери-одиночки, банкроты-бизнесмены... Не скажу, что мне психологически было тяжело. Мне было нормально. Наверное, так и работал бы коллектором, если бы не узнал о кредитном долге моих родителей, которых одолевали «коллеги». Узнал об этом, когда они позвонили мне. Вот вы сейчас скажете, что это карма, а я скажу, что просто дело случая, и идите вы со своими кармическими установками куда-нибудь далеко! Долг родителей закрыл, из коллекторского агентства после этой ситуации вышел и написал заявление в полицию на своих «коллег». Это было мое решение. Писать заявление на меня или не писать – это был выбор каждого должника, с которым я имел дело. Но ни один из них этого не сделал. А я бы сделал. Наверное.