В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией

«Наши мужчины — это есть наша национальная трагедия», — сказал священник. Он отметил, что слабость мужчин отчасти происходит от «женского воспитания». При этом, по словам представителя РПЦ, русская женщина является сильной по своей генетике.

Священник также счел ошибкой то, что русская женщина получила возможность родить 10 детей, а ее выгнали из дома на работу. «Когда у тебя 12 детей, ни о какой работе быть не может даже речи. Работать должен мужик, и он на этой работе закалялся», — подчеркнул он.

Отец Димитрий признал, что среди русских встречаются настоящие мужчины, но это, по его мнению, штучный товар. «А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха — ну их нет в природе», — добавил священник.

Ранее, сообщает издание, протоиерей похвалил родителей, которые отправляют своих детей в армию. Он заявил, что никакой дедовщины там сейчас нет, а питание назвал превосходным. Сама служба длится «просто молниеносно», отметил представитель РПЦ.