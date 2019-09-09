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9сентября
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В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией

В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией
Фото: pixabay.com

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

«Наши мужчины — это есть наша национальная трагедия», — сказал священник. Он отметил, что слабость мужчин отчасти происходит от «женского воспитания». При этом, по словам представителя РПЦ, русская женщина является сильной по своей генетике.

Священник также счел ошибкой то, что русская женщина получила возможность родить 10 детей, а ее выгнали из дома на работу. «Когда у тебя 12 детей, ни о какой работе быть не может даже речи. Работать должен мужик, и он на этой работе закалялся», — подчеркнул он.

Отец Димитрий признал, что среди русских встречаются настоящие мужчины, но это, по его мнению, штучный товар. «А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха — ну их нет в природе», — добавил священник.

Ранее, сообщает издание, протоиерей похвалил родителей, которые отправляют своих детей в армию. Он заявил, что никакой дедовщины там сейчас нет, а питание назвал превосходным. Сама служба длится «просто молниеносно», отметил представитель РПЦ.

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#религия

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    2 часа назад

    РПЦ это самая что ни на есть национальная трагедия

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Попы да священники много работают?Охренеть ...

  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Поп - толоконный лоб.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    собака лает

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Хоть и не верующий, но, в какой то степени соглашусь с протоиереем. Замечу только, что слабость современного мужчины заключается не в "женском воспитании", а в его пристрастии к алкоголю. И, чтобы там не утверждали минздрав, минпромторг о том, что россияне стали меньше пить, на самом деле, происходит обратное...

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    2 часа назад

    РПЦ - наша национальная трагедия.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Национальная трагедия - такие вот орденоносцы-художники, внуки белогвардейцев.

  • brutal-death

    brutal-death
    2 часа назад

    1 - забавно слышать о трагедии от мужика в платье

    2 - дедовщины нет, но народ вешается, стреляется, рвётся.

    Попу бы на приходские деньги взять ипотеку и попробовать её платить, естественно уже после армейки, то есть после того, как ты прокакал нормально оплачиваемые варианты трудоустройства.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Интересно, как закалялся Димитрий? И на скольки работах он вкалывал? Чтоб прокормить своих 11 детей? Или как рясу нацепил, так посчитал что ухватил судьбу за хвост и сидел смиренно считал жертвы прихожан? А то и иное гос.обеспечение?

  • Kotik2011

    Kotik2011
    1 час назад

    Церковь, это то, что у нас осталось, что сдерживает от падения в гейевропейские ценности. И да, настоящий мужчина должен работать, содержать и пять и десять детей. И грязью поливать православную церковь - не гоже. Она добрая, а ерничающие, помяните в суе мухамеда, и слабо, назовите свой адрес.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Kotik, бей сучку. Похоже речь о таких.

  • OT

    OT
    54 минуты назад

    И на основании каких данных такой вывод у РПЦ?

    А впрочем можно согласиться на том основании, что здоровенный детина в лампасах м вдруг - бух на колени перед иконостасом в мольбе за обретение немощному духу божию волю.Слаб потому как мало таковых под иконостасом. Вот оно как.

  • anschutka

    anschutka
    51 минута назад

    Национальная трагедия - это мракобесы из ЗАО РПЦ, застрявшие в Средневековье

  • full

    full
    50 минут назад

    Kotik2011

    Церковь, это то, что у нас осталось, что сдерживает от падения в гейевропейские ценности. И да, настоящий мужчина должен работать, содержать и пять и десять детей. И грязью поливать православную церковь - не гоже. Она добрая, а ерничающие, помяните в суе мухамеда, и слабо, назовите свой адрес.



    Тогда конец, полпроцента верунов никакой погоды в процессе падения не сыграют. Печалка.

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