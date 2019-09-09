Гороскоп 9 сентября: у Водолеев прорыв, Раки найдут способ самовыражения

Восход Солнца: 05:55

Заход Солнца: 18:58

Солнце в Деве.

Овен. Опасный сатанинский день, несущий обманы, иллюзии, несбыточные надежды. Избыток внутренней энергии может оказаться разрушительным не только для ваших отношений с окружающими вас людьми, но и для вас самих.

Телец. Критический день. События этого дня серьезно повлияют на ваши дела или долгосрочные планы. Государственные служащие должны проявить особую осмотрительность. Нужно учесть абсолютно все нюансы, прежде чем приниматься за работу.

Близнецы. Гармоничный день. Вас будет отличать психическая уравновешенность, умение следовать традициям и общепринятым нормам. Смело беритесь за любое дело, так как везде Вы сможете преуспеть и добиться успехов.

Рак. Противоречивый день. Радости и невзгоды в этот день будут чередоваться. Вы сможете решить самые наболевшие проблемы. Многие из вас испытают чувство вдохновения. Те, для кого искусство является делом жизни, будут счастливы, занимаясь самовыражением.

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Гороскоп на неделю 2 – 8 сентября: Весы будут энергичны, у Львов крупная прибыль

Лев. День накопления знаний, начала нового круга развития. Звезды рекомендуют решительно браться за все предложенные дела и не упускать возможности добиться успеха. Во второй половине дня Вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Не исключена вспышка ревности или ссора из-за денег.

Дева. День отмечен духовным преображением. Обострится способность к синтезированному восприятию проблем. Возможно, вы сможете безошибочно предугадать события ближайшего времени. Вам удастся успешно найти решение проблемы, касающейся одного из ваших друзей.

Весы. Возможно, что неоправданно усилится ваше самомнение, появятся импульсивность, чрезмерная склонность к риску, под влиянием которых Весы могут совершить опрометчивый поступок или принять неверное решение. Поэтому решение финансовых вопросов и заключение договоров лучше перенести на начало следующей недели.

Скорпион. День включения космической энергии любви, отпущения грехов, покаяния. Избегайте любовных приключений: Вас ждет обман или разочарование. Хороший день для творчества, философских размышлений, духовных исканий.

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Гороскоп на сентябрь 2019 года: У Козерогов выжидательная позиция, а Стрельцам необходимо расслабиться

Стрелец. Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению.Хороший день для коллективной работы, совместных мероприятий. Прислушивайтесь к советам друзей. Их суждения будут верными, своевременными и точными.

Козерог. Звезды рекомендуют в понедельник вести себя более сдержанно, чем всегда. Очередной цикл вашей жизненной активности будет отмечен чувством отстраненности от внешней суеты. Это позволит вам многое переоценить и обдумать возникшую ситуацию. Вполне возможно, что Вы немного приболеете.

Водолей. Активный, творческий день, проходит под знаком любви, прощения и молитвы. Отмечен гармонией и душевным равновесием. Жизненный потенциал находится на высоком уровне. Попытайтесь достичь прорыва в сфере профессиональной деятельности, обратитесь к начальству с деловыми предложениями. Благоприятны прогулки на свежем воздухе, творческаяработа. Вероятно, вас ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг.

Рыбы. Звезды по-прежнему указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте перенапряжения, физических нагрузок, откажитесь от коммерческих сделок, связанных с риском. Для предупреждения обострения хронических заболеваний займитесь профилактикой.

Астролог: Вальдемар Небоходцев