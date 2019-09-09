Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября: у Весов новое увлечение, у Рыб увеличение ответственности

Общий астрологический прогноз на неделю с 9 по 15 сентября для всех знаков Зодиака.

Овен. На этой неделе будет слишком много отвлекающих факторов. Овны не смогут сосредоточиться на чем-то конкретном. Вы будете метаться от одного задания к другому, от одной идеи к другой.

Телец. Неожиданное для Вас событие произойдет на этой неделе. После него ожидайте улучшения во многих сферах жизни. С близкими удастся обсудить назревшие проблемы и найти решение, устраивающее всех. Новые знакомства будут приятны и полезны. Ваши идеи всем понравятся.

Близнецы. На этой неделе некий смелый человек, скорее всего, поможет вам решить какую-то вашу проблему. Причем не исключено, что он сделает это не по вашей просьбе, а сам проявит своевременную инициативу после разговора с вами.

Рак. То, как Вы ведете дела, у многих вызывает… Ну, назовем это недоумением. И каждый из советчиков постоянно твердит: «А вот я бы на твоем месте…». Но, что любопытно, становиться на Ваше место он категорически отказывается. Поэтому спокойно продолжайте начатое, ведь, в конце концов, в первую очередь важен результат.

Читайте также

Гороскоп 9 сентября: у Водолеев прорыв, Раки найдут способ самовыражения

Лев. На этой неделе Вас, скорее всего, ждет получение каких-то дополнительных благ. Это может быть и увеличение зарплаты, и позитивные изменения условий существования, и даже какой-то неожиданный дорогой подарок.

Дева. Шоппинг окажется весьма успешным. Вы не пропустите ни одной распродажи. Так что на сэкономленные деньги обязательно приобретите что-нибудь для дома. Неделя будет легкой и энергичной.

Весы. Представители знака зодиака Весы, люди и без того разносторонние, на этой неделе превзойдут самих себя, найдя еще как минимум одно увлечение. В среднем, для Весов понятие «надолго» в таком случае колеблется где-то между двумя днями и двумя месяцами.

Скорпион. Эта осенняя неделя настроит вас на позитивный лад, и многие проблемы будут решаться сами собой – в чудеса Скорпионы не поверят, но поддержку фортуны ощутят все представители знака. Начало периода подходит для сотрудничества с деловыми партнерами, возможно, вас отправят в дальнюю и длительную командировку.

Читайте также

Гороскоп на сентябрь 2019 года: У Козерогов выжидательная позиция, а Стрельцам необходимо расслабиться

Стрелец. Сейчас нужно запастись терпением, поскольку даже для решения самых простых вопросов требуется больше времени, чем обычно. На работе Вы придете к успеху, а ваши друзья будут ждать встречи с вами в конце недели.

Козерог. На этой неделе есть вероятность весьма результативных переговоров, связанных с каким-то профессиональным проектом. Скорее всего, Вам удастся отстоять какие-то свои интересы и заключить договор на наиболее выгодных для вас условиях, хотя без нервотрепки и не обойдется.

Водолей. Водолеям на этой неделе удастся существенно улучшить свое материальное положение. У Вас получится быстро и точно просчитывать варианты и находить самые выгодные решения.

Рыбы. У Вас проявляются склонности к общественной работе – как раз той, за которую не платят, но которая дает какую-то иллюзию значимости без существенного увеличения ответственности. Просто иногда хочется себя потешить да людей потеребить, дабы совместно и под Вашим чутким руководством совершить какое-то весьма впечатляющее, но, по большому счету, никому не нужное дело.

Астролог: Вальдемар Небоходцев