В Благовещенске побит тепловой рекорд

В Благовещенске снова побит тепловой рекорд. 7 сентября стало рекордным по температуре: показатель в 29 градусов оказался самым высоким для этого дня. Эта цифра на одну десятую выше показателя температуры, отмеченного в тот же день 2007 года, сообщают амурские синоптики в своем инстаграм-аккаунте.

Как ранее сообщало Амур.инфо, последний тепловой рекорд в областном центре был побит ночью с 4 на 5 сентября. Ночь стала самой теплой на эту дату за всю историю наблюдений амурских синоптиков.

«Лето заканчивается, а рекорды продолжаются. 7 сентября побаловало Приамурье летним теплом: на юге Амурской области – в Константиновском, Михайловском районах и в Благовещенске столбик термометра поднялся до отметки 29 градусов тепла. В других районах области зафиксированы дневные максимумы в пределах 23…28 градусов. Лишь на северо-западе, в зоне атмосферного фронта, воздух прогрелся до 15…19 градусов. В той части области, на которую фронты не влияли, среднесуточные температуры соответствовали июльским нормам, а сентябрьские нормы были превышены на 7…8 градусов. В областном центре, где есть возможность отследить более, чем вековой ряд наблюдений, день 7 сентября стал рекордным по температуре: значение 29,0 градусов – самое высокое для этого дня, потому что на одну десятую выше температуры, отмеченной 12 лет назад, 7 сентября 2007 года», – пишет Амурский гидрометцентр в Инстаграм.