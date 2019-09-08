Явка на выборах в Приамурье на 18:00 составила около 18 %

По состоянию на 18:00 на избирательные участки в Приамурье пришло около 18 % избирателей или 45 тысяч человек. В Благовещенске на выборах депутатов в гордуму явка составила 15,08 % от всего числа зарегистрированных избирателей. Участие в выборах в областном центре приняли 24 911 человек.

Об этом сообщает Амуризбирком в Twitter. На 18:00 в Тындинском районе на дополнительных выборах депутатов районного Совета проголосовали 1 347 избирателей – 33,54 %. В Шимановском районе явка избирателей на выборах депутатов Ураловского сельского Совета народных депутатов составила 33,82 %.

В Белогорском районе по выборам депутатов Возжаевского ССНД явка составила 18,31 % (719 человек). На выборах депутатов Томичевского ССНД проголосовало 188 человек – 13,18%, на дополнительных выборах депутата БРСНД явка составила 19,76 %, 447 человек.