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8сентября
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сегодня, 19:09 2

Явка на выборах в Приамурье на 18:00 составила около 18 %

Явка на выборах в Приамурье на 18:00 составила около 18 %
Фото: https://twitter.com/Izbiratel22

По состоянию на 18:00 на избирательные участки в Приамурье пришло около 18 % избирателей или 45 тысяч человек. В Благовещенске на выборах депутатов в гордуму явка составила 15,08 % от всего числа зарегистрированных избирателей. Участие в выборах в областном центре приняли 24 911 человек.

Об этом сообщает Амуризбирком в Twitter. На 18:00 в Тындинском районе на дополнительных выборах депутатов районного Совета проголосовали 1 347 избирателей – 33,54 %. В Шимановском районе явка избирателей на выборах депутатов Ураловского сельского Совета народных депутатов составила 33,82 %.

В Белогорском районе по выборам депутатов Возжаевского ССНД явка составила 18,31 % (719 человек). На выборах депутатов Томичевского ССНД проголосовало 188 человек – 13,18%, на дополнительных выборах депутата БРСНД явка составила 19,76 %, 447 человек.

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#выборы #гордума

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Комментарии
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  • тт

    тт
    1 час назад

    Это те, кто картофан не копает?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Это те, кто ещё верит, что от них что-то зависит.

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