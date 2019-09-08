Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят о диспансеризации

В понедельник, 9 сентября, в утреннем эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» обсудят диспансеризацию: что нужно знать об этом каждому? Гостем станет директор Амурского филиала АО «Страховая компания "СОГАЗ-мед"» Елена Дьячкова.

Ведущие эфира – Михаил Митрофанов и Нино Кохреидзе-Бушуева. Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Возрастное ограничение: 6+