ВЭФ, визит президента и ввод в эксплуатацию Нижне-Бурейской ГЭС: амурский губернатор подвел итоги недели

Губернатор Амурской области Василий Орлов уже традиционно подвел итоги недели в своем интстаграм-аккаунте. Глава региона отметил, что уходящая неделя была «супернасыщенной», «в ней спрессовались события нескольких месяцев».

Среди главных событий первой недели месяца Орлов отметил ВЭФ, приезд в область Владимира Путина, ввод в эксплуатацию Нижне-Бурейской ГЭС и уход из жизни экс-губернатора региона Анатолия Белоногова.

На ВЭФ амурская делегация провела десятки встреч и заключила более 20-ти соглашений, среди которых крупнейший контракт по сое на 12 миллионов долларов. Региональное правительство подписало соглашение с ВЭБ.РФ и Фондом развития Дальнего Востока, которые готовы дать кредит в 2 миллиарда рублей на реконструкцию международного аэропорта Благовещенск. Амурские власти рассказали о регионе 13-ти делегациям стран Азии. Более 70 мероприятий провели и посетили в рамках форума.

Следующее событие – визит президента в область. «Владимир Путин отметил, что космодром Восточный является важнейшей общенациональной государственной стройкой. Президенту доложили, в какой стадии находится возведение объектов космодрома и как выполняются намеченные графики работ. С Президентом удалось положительно решить вопрос о выделении федеральных денег на ремонт домов, которые пострадали от паводка, а также о предоставлении жилищных сертификатов тем, кто жилье потерял. Кроме того, глава государства одобрил финансирование стройки принципиально нового общественного пространства – реконструкцию площади на Золотой миле», – написал губернатор.

В субботу вместе с главой РусГидро Николаем Шульгиновым глава региона ввел в эксплуатацию Нижне-Бурейскую ГЭС, самую мощную в России, построенную в постсоветский период. С пуском четвертого гидроагрегата станция вышла на проектную мощность – 320 МВт.

«Энергетика – одна из наших основных отраслей народного хозяйства. У нас три гидроэлектростанции, они вырабатывают 60% электроэнергии всего Дальнего Востока. Станция построена с применением новейших технологий», – отметил Орлов.

В 2019 году Бурейская и Нижнее-Бурейская ГЭС сдержали обильный паводок, в результате населенные пункты ниже по течению реки практически не пострадали от большой воды, добавил глава.

«И последнее – о роли личности… В субботу ушел из жизни один из бывших губернаторов области Анатолий Николаевич Белоногов. Много можно говорить о его заслугах перед областью, которую он безмерно любил и не собирался никуда отсюда уезжать. Скажу одно – он был НАСТОЯЩИМ. Во всем. Будем помнить...», – подытожил Василий Орлов.