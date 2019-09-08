В Амурской области выбрали лучших «ворошиловских стрелков» среди юнармейцев

Фото: Пресс-служба ВВО

В Амурской области состоялись соревнования «Ворошиловский стрелок» по стрельбе из пневматического оружия среди юнармейских клубов региона. В общем командном зачете самым подготовленным и показавший наилучший результат стал ВПК «Звезда» из Свободного. В качестве награды они и забрали главный приз – 50 пачек пуль для пневматической винтовки.

Соревнования были организованы в ходе профильной смены «Патриоты Амура-2019» на базе детского лагеря в Серышевском районе. При стрельбе юнармейцы показали хорошую огневую выучку. По отдельным видам мероприятий самые меткие курсанты были награждены памятными дипломами.

Кроме проверки навыков в меткой стрельбе, юнармейцам предстояло пройти тест по знанию истории Второй мировой войны, а также провести презентацию домашнего задания по изготовлению коллажа «Герои войны».

Движение Юнармия в Амурской области насчитывает более четырех тысяч школьников и активно развивается. Штаб движения находится в Белогорске, так как в этом городе дислоцируется штаб общевойскового объединения Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО.