Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:27 0

В Амурской области выбрали лучших «ворошиловских стрелков» среди юнармейцев

В Амурской области выбрали лучших «ворошиловских стрелков» среди юнармейцев
Фото: Пресс-служба ВВО

В Амурской области состоялись соревнования «Ворошиловский стрелок» по стрельбе из пневматического оружия среди юнармейских клубов региона. В общем командном зачете самым подготовленным и показавший наилучший результат стал ВПК «Звезда» из Свободного. В качестве награды они и забрали главный приз – 50 пачек пуль для пневматической винтовки.

Соревнования были организованы в ходе профильной смены «Патриоты Амура-2019» на базе детского лагеря в Серышевском районе. При стрельбе юнармейцы показали хорошую огневую выучку. По отдельным видам мероприятий самые меткие курсанты были награждены памятными дипломами.

Кроме проверки навыков в меткой стрельбе, юнармейцам предстояло пройти тест по знанию истории Второй мировой войны, а также провести презентацию домашнего задания по изготовлению коллажа «Герои войны».

Движение Юнармия в Амурской области насчитывает более четырех тысяч школьников и активно развивается. Штаб движения находится в Белогорске, так как в этом городе дислоцируется штаб общевойскового объединения Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО.

Просмотров всего: 92

#военные #дети

распечатать


Общество 9

В России в течение года появится ГОСТ на школьную форму
Общество

В ВВО состоялась масштабная проверка подразделений антитеррора
Общество 9

МВД РФ предлагает разрешить водить машину несовершеннолетним
Происшествия 1

Уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком в Ивановке передали следователям
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь