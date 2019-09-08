В Приамурье поступило более 30 обращений о нарушениях во время выборов

Председатель ТИК Благовещенска Сергей Чапаев проверил работу ситуационного центра во время выборов. По данным на 14:00 поступило более 30 обращений о нарушении избирательного законодательства.

В Приамурье на 15:00 на избирательные участки пришло около 14 % избирателей. Это около 35 тысяч человек, сообщает Амуризбирком в Twitter.

Первое и второе места по явке избирателей осталось за теми же сельсоветами, что и раньше. На перовом месте – избиратели Толбузинского сельсовета Магдагачинского района, где выбирают главу сельского совета. На втором – избиратели Амуро-Балтийского сельсовета Зейского района (там выбирают депутатов сельского совета). Тройку лидеров замыкают избиратели Чергалинского сельсовета Ромненского района.

Как ранее сообщало Амур.инфо, голосование в Амурской области проходит до 20:00. Амурчанам предстоит отдать свои голоса на выборах разных уровней. Так, в Благовещенске голосуют за депутатов в городскую думу.