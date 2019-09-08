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Сильные дожди и порывистый ветер в Амурской области: прогноз погоды на 9 сентября

Сильные дожди и порывистый ветер в Амурской области: прогноз погоды на 9 сентября
Фото: pixabay.com

Ночью с 8 на 9 сентября в Амурской области погода будет облачной с прояснениями, в большей части региона – с дождями. Местами на севере и востоке области осадки прогнозируются сильными. Температура воздуха – 7…12 градусов, местами по северу – около 5 градусов тепла.

Днём в регионе в отдельных районах сохранятся дожди, местами по северу – сильные. Ветер западный юго-западный умеренный с порывами до 13…18 метров в секунду. Температура по области – в пределах 14…19 градусов, по северу в осадках – около 10.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер в порывах до 17 метров в секунду. Температура ночью – до 12 градусов тепла, днем – 17…19, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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