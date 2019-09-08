Федеральную трассу «Лена» перекроют из-за взрывных работ

На участке федеральной автомобильной дороги М-56 «Лена» будут производиться взрывные работы. На это время федеральную трассу полностью перекроют.

Взрывные работы будут производиться на участке трассы от Невера до Якутска километр 164+500 — километр 166+700. Мероприятия запланированы с 15 сентября по четным дням с 14:00 до 16:00.

Работы будут производиться в рамках проекта «Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 165 — км 172, Амурская область», сообщает газета «БАМ».