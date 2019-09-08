Пропавший в Приамурье житель Джалинды благополучно нашелся
Житель Сковородинского района, который 4 сентября пошел за ягодами и пропал, найден. Как ранее сообщало Амур.инфо, поиски пропавшего жителя села Джалинда вели спасатели, полицейские и местное население.
О том, что амурчанин нашелся, информационному агентству сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности. Там рассказали, что пропавший самостоятельно набрел на зимовье. Затем амурчанина обнаружил хозяин лесного домика, когда пришел его проверить.
Сообщается, что состояние здоровья найденного в порядке, в медицинской помощи он не нуждается.
Просмотров всего: 217