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8сентября
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сегодня, 14:31 0

Пропавший в Приамурье житель Джалинды благополучно нашелся

Пропавший в Приамурье житель Джалинды благополучно нашелся
Фото: pixabay.com

Житель Сковородинского района, который 4 сентября пошел за ягодами и пропал, найден. Как ранее сообщало Амур.инфо, поиски пропавшего жителя села Джалинда вели спасатели, полицейские и местное население.

О том, что амурчанин нашелся, информационному агентству сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности. Там рассказали, что пропавший самостоятельно набрел на зимовье. Затем амурчанина обнаружил хозяин лесного домика, когда пришел его проверить.

Сообщается, что состояние здоровья найденного в порядке, в медицинской помощи он не нуждается.

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В Приамурье ищут пропавшего жителя Джалинды
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