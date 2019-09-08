Явка на выборах в Приамурье на 12:00 составила около 9 %

Фото: twitter.com/Izbiratel22

Обновлено: 13:42



В Амурской области по состоянию на 12:00 на избирательные участки пришло около 9 % избирателей. Это порядка 21 тысячи человек, сообщается в Twitter`е Амуризбиркома.

На перовом месте по явке находятся избиратели Толбузинского сельсовета Магдагачинского района, где выбирают главу сельского совета. На втором месте – избиратели Амуро-Балтийского сельсовета Зейского района (там выбирают депутатов сельского совета). Голосование в Амурской области проходит до 20:00. Амурчанам предстоит отдать свои голоса на выборах разных уровней. Так, в Благовещенске голосуют за депутатов в городскую думу.

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#выборы

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Александр Авдеев