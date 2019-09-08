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8сентября
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сегодня, 13:19 5

Явка на выборах в Приамурье на 12:00 составила около 9 %

Явка на выборах в Приамурье на 12:00 составила около 9 %
Фото: twitter.com/Izbiratel22

Обновлено: 13:42

В Амурской области по состоянию на 12:00 на избирательные участки пришло около 9 % избирателей. Это порядка 21 тысячи человек, сообщается в Twitter`е Амуризбиркома.

На перовом месте по явке находятся избиратели Толбузинского сельсовета Магдагачинского района, где выбирают главу сельского совета. На втором месте – избиратели Амуро-Балтийского сельсовета Зейского района (там выбирают депутатов сельского совета).

Голосование в Амурской области проходит до 20:00. Амурчанам предстоит отдать свои голоса на выборах разных уровней. Так, в Благовещенске голосуют за депутатов в городскую думу.

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#выборы

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Комментарии
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  • Все идём на выборы!!!

    Все идём на выборы!!!
    1 час назад

    не густо

  • вежливый кот

    вежливый кот
    1 час назад

    Все идём на выборы!!!не густо


    И сотни братеевых не помогли:)))Как в Тамбовке?

  • Все идём на выборы!!!

    Все идём на выборы!!!
    1 час назад

    у меня аллергия на котов и пахнут они плохо

  • вежливый кот

    вежливый кот
    45 минут назад

    Все идём на выборы!!!у меня аллергия на котов и пахнут они плохо


    То есть ты проигнорировал просьбу своего однопартийца и предпочел отираться на форуме.Потом будешь голосить о нарушениях,а мог бы поработать наблюдателем.

  • Myxira

    Myxira
    40 секунд назад

    По Благовещенску на 12.00 - 7,04%

    на 15.00 - 11,58%

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