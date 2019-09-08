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8сентября
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«Роскосмос» испытает новый разгонный блок при запуске с Восточного в 2020 году

«Роскосмос» испытает новый разгонный блок при запуске с Восточного в 2020 году
Фото: Амур.инфо

«Роскосмос» проведет испытания модернизированного разгонного блока «Фрегат» в 2020 году при запуске метеорологического спутника «Метеор-М» номер 2-3 с космодрома Восточный. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Роскосмос собирается создать модернизированный разгонный блок «Фрегат» с новой системой управления до 30 ноября 2020 года, на эти работы планируется потратить 672 миллиона рублей.

В материалах отмечается, что испытания модернизированного разгонного блока «Фрегат» будут проведены при запуске спутника «Метеор-М» номер 2-3 ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, который предполагается осуществить в 2020 году.

К настоящему времени проведено 78 полетов разгонного блока «Фрегат» различных модификаций на ракетах-носителях «Союз» и «Зенит» с космодромов Байконур, Плесецк, Куру и Восточный.

Сейчас Россия имеет на орбите три спутника «Метеор-М» с номерами 1, 2 и 2-2. Аппарат «Метеор-М» номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с космодрома Восточный. В материалах Института прикладной геофизики Росгидромета, имеющихся в распоряжении РИА Новости, говорилось, что запуск спутника «Метеор-М» номер 2-3 планируется в четвертом квартале 2020 года, «Метеор-М» номер 2-4 – в четвертом квартале 2021 года.

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#космодром #космос #технологии

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Комментарии
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  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Я то надеялся, что он без гептила будет, а оно вона чё.

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