«Роскосмос» испытает новый разгонный блок при запуске с Восточного в 2020 году

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Ранее сообщалось, что Роскосмос собирается создать модернизированный разгонный блок «Фрегат» с новой системой управления до 30 ноября 2020 года, на эти работы планируется потратить 672 миллиона рублей.

В материалах отмечается, что испытания модернизированного разгонного блока «Фрегат» будут проведены при запуске спутника «Метеор-М» номер 2-3 ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, который предполагается осуществить в 2020 году.

К настоящему времени проведено 78 полетов разгонного блока «Фрегат» различных модификаций на ракетах-носителях «Союз» и «Зенит» с космодромов Байконур, Плесецк, Куру и Восточный.

Сейчас Россия имеет на орбите три спутника «Метеор-М» с номерами 1, 2 и 2-2. Аппарат «Метеор-М» номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с космодрома Восточный. В материалах Института прикладной геофизики Росгидромета, имеющихся в распоряжении РИА Новости, говорилось, что запуск спутника «Метеор-М» номер 2-3 планируется в четвертом квартале 2020 года, «Метеор-М» номер 2-4 – в четвертом квартале 2021 года.