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8сентября
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Причиной нападения на таксистку в Благовещенске могли стать деньги

Причиной нападения на таксистку в Благовещенске могли стать деньги
Фото: Амур.инфо

Появились подробности происшествия с таксисткой, на которую напала группа людей в Благовещенске. Выяснилось, что причиной случившегося могли стать деньги. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказала очевидица.

«Мы живем напротив дома, куда она [таксистка] подвезла человека. Услышали крик – женщина кричала: "Помогите!". Я выбежала с мужем на дорогу, увидела, как избивают женщину три девушки и один парень. Ну, парень, я так поняла, стоял, смотрел на это все, потому что у него машина чуть дальше стояла, как в темноте было видно – Mazda Demio, номер "629 ОА" (последние, первую не заметила). Я начала подбегать, говорю, чтобы отпустили, а она [таксистка] кричит, что у нее отобрали телефон, ключи от машины, машину бросили открытой. А третья женщина, которая была, – она лазила в машине в это время, в ее. И, получается, когда ее избивали, они крикнули нам: "Вы сначала разберитесь, для чего защищаете ее, она у нас украла 50 тысяч". Всё, они сели в машину и уехали в сторону Островского. У женщины было все лицо избито, руки содраны полностью. Мы подняли ее, привели в чувство», – рассказала очевидица.

Она также поведала рассказ самой таксистки. По словам водителя такси, она несколько дней назад подвозила группу людей. Те вели себя неподобающе, и пришлось их высадить. В дальнейшем таксистке поступил звонок на телефон – о том, что она якобы украла у одного из этих клиентов кошелек с 50 тысячами. Однако никакого кошелька в салоне не было. Таксистке начали поступать угрозы.

«И вызвали вчера машину, именно ее, на Трудовую – Высокую, это примерно в двух кварталах до Шимановского, 150. И женщина попросила на Шимановского, 150, подъехать к машине, стояла эта Mazda. Она, получается, когда подъезжала, женщина ее сзади схватила, водителя, за голову и начала душить, бить по лицу. Из Mazda вышла еще одна женщина, вытащила ее из-за руля, начали ее пинать и таскать по земле. А третья, которая была, вытащила у нее ключи из машины, и телефон отобрали (…) Я позвонила следом на ее номер телефона (после того, как нападавшие ретировались – Прим. ред.) – взяла трубку женщина и сказала, чтобы готовили 50 тысяч, тогда они вернут ключи. А машина у нее в аренде – она брала, чтобы таксовать. То есть даже не ее. Вышли потом на связь с хозяйкой автомобиля – та приехала и привезла еще одни ключи», – сообщила очевидица.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    10 минут назад

    Интересное развитие событий.

  • grod

    grod
    7 минут назад

    щас по статье пойдут....грабеж...да группой ли....лет 5 поедут точно комаров кормить....дебилы

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