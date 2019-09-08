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Амурчане рассказали, зачем идут на выборы (видео-опрос)

Амурчане рассказали, зачем идут на выборы (видео-опрос)
Фото: кадр видео

8 сентября, в воскресенье, в России проходит Единый день голосования. Выборы идут и в Амурской области. В частности, в Благовещенске выбирают депутатов в городскую думу.

За 20 мест в местном парламенте будут бороться 120 кандидатов. Из них 9 человек – самовыдвиженцы, 24 представляют партию «Справедливая Россия», 25 – идут на выборы от КПРФ, 29 – от ЛДПР, 30 – от «Единой России», 3 – от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Накануне голосования корреспондент «АльфаТВ» узнал у жителей Благовещенска, собираются ли они идти на выборы и почему.

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#выборы

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