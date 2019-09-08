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8сентября
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сегодня, 10:44 3

Благовещенцы наблюдали «горевший» на Амуре катер (видео)

Благовещенцы наблюдали «горевший» на Амуре катер (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео инцидента, который жители Благовещенска наблюдали на набережной реки Амур вечером 7 сентября.

Как рассказала очевидица Кристина, шел сильный дым от одного из катеров, который находился на реке. Создалось впечатление, что судно горело. С катера также взлетали «петарды» разных цветов – это видно на видео.

Кроме того, дым создал проблемы отдыхающим на набережной в районе новой детской площадки.

Кристина отметила, что не видела каких-либо условных обозначений на этом катере, но полагает, что он российский.

Официальной информацией о случившемся агентство пока не располагает.

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#пожары #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Квочка

    Квочка
    1 час назад

    Опа

  • Victrix

    Victrix
    56 минут назад

    Старшие гуляли.

  • vertex

    vertex
    55 минут назад

    Едро отмечало победу?

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