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8сентября
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сегодня, 10:02 5

«Роскосмос» намерен в десять раз увеличить число рабочих на Восточном

«Роскосмос» намерен в десять раз увеличить число рабочих на Восточном
Фото: Амур.инфо

«Роскосмос» увеличит количество строителей на космодроме Восточный до 5 тысяч человек к лету следующего года. Об этом журналистам сообщил глава космической госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

«На сегодняшний момент на стройке работает 615 специалистов-бетонщиков... Мобилизация будет происходить дальше. К концу сентября мы получим 2,2 тысячи рабочих. Пик мобилизации трудовых ресурсов – это будет лето следующего года – до 5 тысяч», – сказал Рогозин.

Сейчас на космодроме Восточный идет строительство второй очереди – инфраструктуры под ракету «Ангара». Первая, практически завершенная очередь включает стартовый комплекс под ракеты «Союз», которые уже запускают с космодрома.

Кроме того, пишет РИА Новости, Дмитрий Рогозин после совещания с участием президента РФ Владимира Путина заявил, что оснований менять подрядчика на строительстве Восточного нет.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов в интервью газете «Ведомости» говорил, что правительство России не удовлетворено темпами строительства амурского космодрома. Он не исключил, что к строительству объектов в помощь ПСО «Казань» могут быть привлечены военные.

«У нас нет оснований менять подрядчика. Мы работаем в графике, у нас есть понедельный график мобилизации сил и средств», – сказал Рогозин журналистам.

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#космодром #строительство

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Комментарии
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  • Все идём на выборы!!!

    Все идём на выборы!!!
    2 часа назад

    за счёт приезжих

  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    1 час назад

    Тогда сначала постройте мечеть на космодроме...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Диванный аналитеk

    Тогда сначала постройте мечеть на космодроме...



    Пусть лучше космодром в Казани строят.

  • Квочка

    Квочка
    1 час назад

    Ага

  • White Wolf

    White Wolf
    56 минут назад

    Или в Москве!

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