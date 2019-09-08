«Роскосмос» намерен в десять раз увеличить число рабочих на Восточном

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«На сегодняшний момент на стройке работает 615 специалистов-бетонщиков... Мобилизация будет происходить дальше. К концу сентября мы получим 2,2 тысячи рабочих. Пик мобилизации трудовых ресурсов – это будет лето следующего года – до 5 тысяч», – сказал Рогозин.

Сейчас на космодроме Восточный идет строительство второй очереди – инфраструктуры под ракету «Ангара». Первая, практически завершенная очередь включает стартовый комплекс под ракеты «Союз», которые уже запускают с космодрома.

Кроме того, пишет РИА Новости, Дмитрий Рогозин после совещания с участием президента РФ Владимира Путина заявил, что оснований менять подрядчика на строительстве Восточного нет.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов в интервью газете «Ведомости» говорил, что правительство России не удовлетворено темпами строительства амурского космодрома. Он не исключил, что к строительству объектов в помощь ПСО «Казань» могут быть привлечены военные.

«У нас нет оснований менять подрядчика. Мы работаем в графике, у нас есть понедельный график мобилизации сил и средств», – сказал Рогозин журналистам.