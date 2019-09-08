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8сентября
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сегодня, 08:51 0

Амурчане выбирают депутатов и глав районов

Амурчане выбирают депутатов и глав районов
Фото: twitter.com/tik21amur

8 сентября в России – Единый день голосования, по итогам которого должны быть избраны региональные и местные органы власти, а также замещены вакантные мандаты депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам. Выборы разных уровней проходят в воскресенье и в Амурской области.

В частности, в Приамурье предстоит выбирать депутатов в Благовещенскую городскую думу, состоятся выборы глав Тамбовского и Сковородинского районов.

Перед Единым днем голосования был день тишины, когда запрещена любая предвыборная агитация. Также Амур.инфо сообщало, что избирательные участки в Приамурье проверяли на пожарную безопасность.

Традиционно голосование проходит на избирательных участках с 08:00 до 20:00 по местному времени. Территориальные избирательные комиссии Приамурья в Twitter`е уведомляют, что некоторые амурчане уже проголосовали.

«В Тындинском районе открылись 7 избирательных участков на дополнительных выборах депутатов Тындинского районного Совета народных депутатов шестого созыва по избирательным округам № 1 и № 3», – пишет в Twitter`е ТИК Тындинского района.

«На территории Амурской области приступили к работе все участковые комиссии, задействованные в выборах. Более 258 тысяч избирателей включены в списки», – уведомил в этой социальной сети Амуризбирком.

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#выборы

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Перед выборами избирательные участки в Приамурье проверили на пожарную безопасность
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В Амурской области наступил день тишины перед выборами 8 сентября
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В Амурской области в помещениях для голосования установят металлодетекторы
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