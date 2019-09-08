В Благовещенске избили и ограбили таксистку

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о происшествии в Благовещенске – было совершено нападение на таксистку. В полиции данные сведения подтвердили.

В поступившем сообщении говорится, что в 21:30 по адресу: улица Шимановского, 150, группа людей избила женщину-таксиста, отобрав ключи и телефон. Затем они покинули место происшествия. По данному факту было обращение в полицию.

«Женщина приехала на заказ, села к ней пассажирка, попросила подъехать к машине, таксистка подъехала, пассажирка схватила ее за волос и начала бить. Вышли люди из той машины, куда подъехали, вытащили ее из машины и начали пинать, забрали ключи и телефон, сели в свою машину и уехали. После чего я позвонила на украденный телефон, там взяла трубку женщина и сказала, что вернет телефон за 50 000», – сообщает неизвестная пока амурчанка.

Она уточняет, что злоумышленники могли передвигаться на машине Mazda Demio темного цвета.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» сообщили, что вечером 7 сентября поступило сообщение об этом происшествии. По данному факту возбуждено уголовное дело согласно статье 161 УК РФ (грабеж). В настоящий момент оперативники устанавливают лиц, причастных к преступлению.