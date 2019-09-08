Гороскоп 8 сентября: Рыбы получат прибыль, Скорпионы сделают важный выбор

Восход Солнца: 05:54

Заход Солнца: 19:01

Солнце в Деве.

Овен. Благоприятный день. Он обещает быть насыщенным интересными событиями в личной и общественной жизни. Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, однако вы сможете добиться успеха только при том условии, что реально оцените свои возможности.

Телец. Возможны проблемы с дальним окружением: соседями, дальними родственниками. Все благополучно разрешится, потому что Вам нет равных в словесных единоборствах. Вечером вам необходимо уединение и временное отстранение от окружающего мира.

Близнецы. День символизирует мир и разрешение противоречий. Возможно, вы сможете победить в себе сомнение и слабость перед искушениями. Не исключены события, которые проверят Вашу жизненную устойчивость.

Рак. День, посвященный домашним делам и заботам, упорядоченности и уюту. Вы сможете навести порядок не только в доме или на дачном участке, но и в собственных чувствах. В результате увеличится энергетический потенциал, вы можете стать увереннее в завтрашнем дне. Во второй половине дня вы можете столкнуться с неожиданностями.

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Лев. День обманов, иллюзий, искушений плоти. Будьте осторожны. Хотя у Львов нет прямых врагов, вероятно проявление агрессии со стороны незнакомых людей. В общении с коллегами и старшими родственниками соблюдайте сдержанность. Держитесь подальше от слишком активных и деятельных людей.

Дева. Пассивный, созерцательный день. Благоприятны одиночество и сосредоточение на духовных проблемах. Для реализации поставленных задач Вам понадобятся покой, терпение и трезвый расчет. Следует направить все ваше упорство, обаяние, красноречие на достижение материальных благ.

Весы. Крайне неблагоприятный день, который пройдет под знаком духовных метаний, искушений плоти, иллюзорных надежд. Новое знакомство или общение со старыми друзьями может послужить причиной недоразумений и усталости.

Скорпион. Планеты предупреждают о возможном скором завершении романтичного увлечения. Вам предстоит выбирать между приятным и необходимым. Правильно сделанный выбор принесет перемены, которые увеличат шансы на успех. Вероятна незапланированная поездка.

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Стрелец. Вас подстерегают хлопоты. Вероятно, Стрельцы будут вынуждены отменить долгожданную поездку и вместо приятного отдыха взвалить на себя дополнительные обязанности, к исполнению которых Вас призовет чувство долга и собственного достоинства.

Козерог. Замыслы этого дня могут в скором времени воплотиться в жизнь. Но не беритесь за то, о чем Вы не имеете полного представления. Вас ожидает эмоциональный подъем. Возможно, у Вас появится шанс проявить талант и продемонстрировать деловую хватку.

Водолей. Неблагоприятный день для общения с партнерами, для коллективных мероприятий, семейных отношений. Избегайте пустых разговоров, храните свои мечты и планы в тайне от посторонних. Звезды не способствуют любовным приключениям.

Рыбы. Сегодня вас ждут новые интересные знакомства. День благоприятен для реализации творческих замыслов, для дел, связанных с благоустройством дома. Любое вложение денег будет удачным и принесет прибыль.

Астролог: Вальдемар Небоходцев