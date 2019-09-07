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7сентября
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сегодня, 19:30 0

Перед выборами избирательные участки в Приамурье проверили на пожарную безопасность

Перед выборами избирательные участки в Приамурье проверили на пожарную безопасность
Фото: www.itcentr.net

8 сентября 2019 года в Амурской области состоится единый день голосования. Должностные лица амурского управления МЧС России, инспекторы государственного пожарного надзора, пожарные, спасатели и члены добровольных пожарных дружин будут обеспечивать пожарную безопасность на избирательных участках. Всего на территории региона 206 таких объектов.

В преддверии выборов сотрудники спасательного ведомства провели инструктажи и практические занятия по вопросам соблюдения противопожарных требований и отработке действий в случае возникновения пожара с представителями избирательных комиссий, а также с обслуживающим персоналом объектов, задействованных в выборах. Все объекты, задействованные в избирательной кампании, были также обследованы инспекторами надзорной деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#выборы #МЧС

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